الكيلو بـ326 جنيها.. ما هي فاكهة الباشن فروت بعد انتشارها في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأن بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة الباشن فروت، فما هي وما فوائدها وسعرها؟

ما هي؟

هي فاكهة أرجوانية غريبة ذات خصائص غذائية صحية ومجموعة من الفوائد الصحية.

تُعرف باسم Passiflora، تنمو في المناخات الدافئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند.

تحتوي هذه الفاكهة على لب ناعم والكثير من البذور داخل قشرة صلبة، يمكن للناس أن يأكلوا البذور واللب، أو عصيرها، أو إضافتها إلى عصائر أخرى.

اكتسبت هذه الفاكهة مؤخرًا الكثير من الاهتمام لأنها مصدر غني بمضادات الأكسدة القوية ولها أيضًا العديد من الفوائد الصحية أخرى، وفق ما نقل موقع "هيلث لاين".

سعرها؟

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 326 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وغلو سعرها يرجع إلى كونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل.

-غنية بمضادات الأكسدة

غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم.

وتلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة أجهزة الجسم، وتعمل على تحسين تدفق الدم، وتحديداً إلى الدماغ والجهاز العصبي.

كما أنها تقلل الإجهاد الخلوي وتقلل من الالتهابات في الجسم، وكلاهما له صلة بأمراض، مثل أمراض القلب ومرض الزهايمر.

-مصدر جيد للألياف

تحتوي فاكهة الباشن فروت على الكثير من الألياف الغذائية، فهي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة الأمعاء، وتمنع الإمساك واضطرابات الأمعاء.

-تخفض نسبة السكر في الدم

هي فاكهة استوائية ذات قيمة منخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أنها لا تسبب زيادة حادة في نسبة السكر في الدم بعد تناوله، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

-مقاومة للأنسولين

لها قيمة منخفضة على مؤشر السكر، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن مركبًا موجودًا في بذور هذه الفاكهة يحسن من الأنسولين، ويساعد تحسينه في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري.

- تقوي جهاز المناعة

غنية بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

ويعزز فيتامين سي جهاز المناعة من خلال مساعدة الجسم على امتصاص المزيد من الحديد من الأطعمة، "وتحسن قدرة الجسم على محاربة الالتهابات فيه.

-تدعم صحة القلب

تعتبر فاكهة الباشن فروت مليئة بالبوتاسيوم الصحي للقلب، وهي منخفضة أيضًا في الصوديوم.

فهي تحتوي على الكثير من الألياف، التي تساعد في إزالة الكوليسترول الزائد من داخل الأوعية الدموية، ويقلل النظام الغذائي الغني بالألياف من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

- تقلل من القلق والتوتر

فاكهة الباشن فروت غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن مهم ربطه العلماء بتقليل التوتر والقلق.

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