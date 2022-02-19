للمسافرين في الأمطار.. نصائح مهمة لحمايتك على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت أغلب محافظات مصر تعرضها لموجة من الطقس السيئ تمثلت في رياح شديدة في بعضها وسقوط أمطار على بعدة أقاليم.

ومع الطقس السيء يفضل البعض المكوث في المنزل، لكن كثيرون يضطرون للسفر في هذه الأثناء، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار حافظًا على سلامتك، حسبما ذكره موقعي "visitors coverage"، المعني بأمور السفر، و"Bright Side" الأمريكي.

- في الضباب

إذا كنت تقود سيارتك في الضباب، فيجب إبقاء النوافذ الجانبية لسيارتك منخفضة حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج بشكل أفضل. إلى جانب ذلك، قم بتشغيل الإضاءة المنخفضة بدلاً من العالية، سينعكس الضوء في أصغر جزيئات الضباب.

- المنزلقات والمرتفعات

انتبه عند الصعود والمنزلقات والمرتفعات، كقاعدة عامة، فهذه الطرق تمثل مصدرًا متزايدًا للخطر، وفي حالة وجود انزلاق للسيارة، يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، ووجه السيارة في اتجاه الانزلاق حتى تصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.

- أثناء المطر

سقوط الأمطار يسبب انزلاق الإطارات أثناء القيادة، لذا من الضروري فحص سُمك النقشة المتواجدة على إطار سياراتك، فكلما قلّ سمكها تزاد المسافة التي يحتاجها للتوقف. وعند وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطيء، حفاظًا على سلامتك.

- أثناء المطر ليلا

إذا كنت تقود سيارتك في أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي تنكسر الضوء، بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفقات الأمطار القوية تخلق شاشة عاكسة عندما تكون مضاءة. لذلك من الأفضل تنظيم المصابيح الأمامية حتى لا ترتفع عوارضها لأعلى.

- خلال عاصفة ترابية

من أجل الوصول إلى نقطة الوجهة بأمان خلال عاصفة ترابية، من بين العديد من التوصيات الأخرى، يوصي خبراء شركة تصنيع كبيرة بمغادرة الطريق، وإيقاف السيارة، وإبقاء المصابيح الأمامية مغلقة.

- الحماية من نزلات البرد

المسافرون أكثر عرضة لنزلات البرد، لذ يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي، والإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، وأخذ دواء البرد والمُسكنات في حقيبة السفر، وغسيل اليدين جيدًا.

- ارتداء ملابس معينة

يجب ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية"، واحرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك.

- متابعة النشرات الجوية

يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.

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