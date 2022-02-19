الامارات | زوجة تطلب الطلاق: بعد 31 سنة عشرة طردنى وتبرأ من أولاده وتزوج غيري !

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تطلب الطلاق: بعد 31 سنة عشرة طردنى وتبرأ من أولاده وتزوج غيري ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله بعد 31 عاما زواج"، لتؤكد: "عانيت بسبب تصرفات زوجي غير الأخلاقية وخيانته لى طوال سنوات زواجي ولكني صبرت من أجل أولادي، إلا أنه فى النهاية قرر أن يظلمني وطردني من منزلى، وذهب وتزوج بأخرى وكتب لها ممتلكاته، وتبرأ من حقوق أولاده، ورفض تحمل نفقات علاجي، وحرمني من حقوقي الشرعية، بعد أن وجد نفسي بلا معيل".

وأكملت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تحملت خلال سنوات زواجي تربية أولادي بمفردي كون زوجي دائم السفر ويتنصل من تحمل المسئولية، لأعيش في عذاب بسبب تبديده المال دون حساب، وعندما عاد لمصر أذاقني الويل بسبب استهتاره وخيانته لي، وتهديده الدائم بالزواج، ومع مرور الوقت نفذ تهديده بالفعل، وتزوج وطردني".

وأكدت:" طلبت الطلاق للضرر بعد أن فاض بي الكيل من الوصول لحل ودي برفقة زوجي، وبالفعل قمت بالاستعانة بمحامي إلا أنه توصل لاتفاق معه دون أن يتم أخذ رأيي وحاول بالغش والتدليس والتحايل على القانون حرماني من حقوقي، بعد أن أهدر كرامتى لسنوات طويلة بسبب عنفه وخيانته، ومن وقتها وأنا أعاني فى مواجهته".

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