دراسة: تلوث الهواء يؤثر على جودة حركة الحيوانات المنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يؤثر على جودة السائل المنوي، وتحديدا على حركة الحيوانات المنوية.

وذكرت الدراسة الصينية الجديدة، التي حللت بيانات أكثر من 30 ألف رجل في الصين، فإن الرجال الذين يعيشون في المدن شديدة التلوث لديهم نطاف أضعف.

ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة JAMA Networks، أن حركة الحيوانات المنوية، أي قدرتها على السباحة، كانت أسوأ لدى الرجال من أكثر المدن تلوثا. ومع ذلك، لم يكن لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

واقترح الباحثون أن ارتفاع مستويات التلوث يمكن أن يكون جزئيا وراء هذا الاتجاه، الموصوف بأنه "تحذير خطير للصحة العامة". وقال خبراء الخصوبة إن النتائج "تضاف إلى قاعدة الأدلة".

وبالرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على صلة مهمة بين تلوث الهواء وجودة الحيوانات المنوية من حيث عدد الحيوانات المنوية أو تركيزها، فقد وجدوا أنه كلما تعرض المشارك لجسيمات أصغر، انخفض كل من الحركة التقدمية والإجمالية للحيوانات المنوية.

وتصف الحركة التقدمية للحيوانات المنوية قدرة الحيوانات المنوية على السباحة للأمام، بينما الحركة الكلية للحيوانات المنوية تشير ببساطة إلى قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بشكل عام.