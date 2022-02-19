رئيس "موديرنا": العالم اقترب من نهاية جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، إنه من المنطقي افتراض أن العالم قد اقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال في حديث صحفي، أعتقد أن هذا سيناريو معقول، وفق ما نقل "العربية".

كما أضاف أن هناك احتمالا بنسبة 80% أنه مع تطور متحور أوميكرون أو تطور فيروس SarsCov-2، سيشهد العالم فيروسات أقل ضراوة.

كذلك أوضح أن العالم كان محظوظا لأن أوميكرون لم يكن شديد الخطورة، مشددا على أننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم بسبب هذا المتحور. أيضا توقع ظهور طفرة أكثر قساوة من أوميكرون.

انتبهوا

وأتت هذه التصريحات بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن إمكانية السيطرة على جائحة كوفيد-19 هذا العام باتت في خطر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء الثلاثاء، إن فرصة السيطرة على الوباء بحلول نهاية السنة الحالية، ما زالت موجودة، لكن ثمة خطر متزايد في أن العالم على وشك تضييع هذه الفرصة.