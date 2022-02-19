الارشيف / لايف ستايل

الامارات | السعودية: فيديو طريف لمصارعي "WWE" يرقصون على أنغام المزمار في جدة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن : فيديو طريف لمصارعي "WWE" يرقصون على أنغام المزمار في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من مصارعي "WWE"، يرقصون على أنغام الموسيقى السعودية في محافظة جدة، على هامش مشاركتهم في عرض "CHAMBER ELIMINATION" في "جدة سوبر دوم"، إعجاب رواد مواقع التواصل وحظي بتعليقات مشجعة وايجابية.

ويظهر في الفيديو المصارعون وهم يحتفلون وسط حالة من البهجة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث تفاعلوا مع عازفي المزمار فيما قام أحد المصارعين بارتداء الوزار الحجازي وشارك أعضاء الفرقة الشعبية رقصهم.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا