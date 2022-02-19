الامارات | السعودية: فيديو طريف لمصارعي "WWE" يرقصون على أنغام المزمار في جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: فيديو طريف لمصارعي "WWE" يرقصون على أنغام المزمار في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من مصارعي "WWE"، يرقصون على أنغام الموسيقى السعودية في محافظة جدة، على هامش مشاركتهم في عرض "CHAMBER ELIMINATION" في "جدة سوبر دوم"، إعجاب رواد مواقع التواصل وحظي بتعليقات مشجعة وايجابية.

ويظهر في الفيديو المصارعون وهم يحتفلون وسط حالة من البهجة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث تفاعلوا مع عازفي المزمار فيما قام أحد المصارعين بارتداء الوزار الحجازي وشارك أعضاء الفرقة الشعبية رقصهم.

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