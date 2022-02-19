المعدل الطبيعي لضربات القلب.. متى يهدد حياتك بالخطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يختلف معدل ضربات القلب الطبيعي من شخص لآخر وفقًا للكثير من العوامل مثل العمر والحالة الصحية وإذا كان الشخص يمارس الرياضة، لكن في بعض الأحيان قد يشير معدل ضربات القلب إلى وجود خلل وظيفي بالجسم.

وكشفت جمعية القلب الأمريكية بأن متوسط عدد ضربات قلب الإنسان يبلغ 2.5 مليار ضربة، وفي اليوم الواحد، يخفض القلب 100 ألف مرة ويضخ 9 آلاف لتر من الدم.

ويعد معدل ضربات القلب في الدقيقة مؤشرًا هام مثل مستوى ضغط الدم أو الوزن، لأنه يعبر عن وظيفة عضلة القلب، حسب ما جاء فى موقع"روسيا اليوم".

وأعلن الدكتور ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أنه يجب إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضاته تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة.

ويشير الطبيب في حديث إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد يشكل خطورة على الصحة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويضيف، يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

ويشير الطبيب، إلى أنه في حال أغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى. كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماما وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وبالإضافة إلى ذلك يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

وينصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وتحسين نوعية النوم والعمل على التخلص من الوزن الزائد.