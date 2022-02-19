كيف تستطيعين إنقاص الوزن المكتسب خلال الرضاعة الطبيعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

زيادة الوزن أثناء الحمل أمرا ضروريا لأنه يتطلب الكثير من السعرات الحرارية والتغذية لدعم نمو حياة جديدة.

وتحرق الرضاعة الطبيعية ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في اليوم، لكن لا ينبغي استخدامها كوسيلة لإنقاص الوزن.

وهناك كيفية إنقاص الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية، يجب ألا تحاول اتباع نظام غذائي لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.

يستغرق الأمر ما بين ستة أشهر وسنة لفقدان كل الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ويجب أن تهدف إلى إنقاص حوالي 1 إلى 2 رطل من الوزن كل أسبوع، وإلا فلن يكون ذلك مستداما. ويخزن الجسم الدهون بعد الولادة فقط لإنتاج حليب الثدي.

وعند الرضاعة، فإن النساء تستهلك الخلايا الدهنية المخزنة في الجسم أثناء الحمل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويمكنك أيضا حرق 300 إلى 500 سعرة حرارية يوميا عن طريق الرضاعة الطبيعية، حيث يتطلب الأمر الكثير من الطاقة لإنتاج الحليب وإطعام طفلك.

وقال الموقع: "بعد فقدان الوزن الفوري إثر الولادة بحوالي 15 رطلا (7 كغ)، يميل فقدان الوزن إلى الحدوث تدريجيا - بحوالي 1 إلى 2 رطل شهريا في الأشهر الستة الأولى بعد الولادة وببطء أكثر بعد هذه النقطة".

وإذا كنت حريصة على إنقاص الوزن بسرعة بعد الولادة، فلا تفعلي أي شيء مفرط. كل شخص يحتاج إلى كمية مختلفة من السعرات الحرارية، ولكن ستحتاج على الأقل 1600 سعرة حرارية في اليوم، ويجب أن تأتي من نظام غذائي غني بالمغذيات.

ونصح WebMD: "أنت بحاجة إلى وجبات متوازنة على الأقل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم من أجل القدرة على التحمل والطاقة. زودي مطبخك بالأطعمة الصحية حتى لا تعرقل الوجبات السريعة والإغراءات الحلوة والأطعمة المحفزة نظامك الغذائي الصحي. اشربي الكثير من الماء والمشروبات المغذية. ضعي في اعتبارك مدى صحة وتغذية الطعام".

وأوصت "مايو كلينيك" بالحد من السعرات الحرارية من الدهون والزيوت والسكريات المضافة والدهون المشبعة مثل المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المقلية والجبن والحليب كامل الدسم واللحوم الدهنية إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن.

وقال الموقع: "إذا أردت، بعد ستة أشهر من الرضاعة الطبيعية، أن تفقدي المزيد من الوزن، فيمكن تقييد السعرات الحرارية الخاصة بك بعناية أكبر حيث يبدأ طفلك في تناول المزيد من الأطعمة الصلبة مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية".

ويجب أيضا اختيار مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة وكذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالألياف.

كما أن التمرين هو طريقة أخرى مفيدة لفقدان الوزن، ولكن لا تفرطي في ذلك.

ويمكن للنشاط المنتظم أن يريحك ويحافظ على لياقتك ويساعدك على الشعور بمزيد من النشاط. ويمكن أن يساعد أيضا جسمك على التعافي بعد الولادة وقد يساعد في منع اكتئاب ما بعد الولادة. من الجيد عادة أن تنتظري حتى ما بعد 6 أسابيع من فحص ما بعد الولادة قبل البدء في أي تمرين عالي التأثير، مثل الأيروبكس أو الجري.