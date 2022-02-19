هل يتحول "أوميكرون" إلى نزلة برد خفيفة؟.. عالم أوبئة روسي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر الدكتور ألكسندرغوريلوف، نائب مدير معهد الأبحاث الروسي لعلم الأوبئة، من الاستخفاف بعواقب متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال العالم الروسي والمتخصص في الأوبئة في مؤتمر علمي: "يمكن أن يكون المرض نفسه أكثر اعتدالا، لكن العواقب الوخيمة المتأخرة هي نفسها مع السلالات الأخرى.. وهذا يعني أننا نلاحظ أن كلا من مرض كوفيد في المسار المطول للمرض، وما بعد كوفيد، والمتمثل في العواقب غير السارة التي تبدأ عقب التعافي بعد (أوميكرون) هي على نفس المنوال غير سارة وتسبب ذات المشاكل الناجمة عن السلالات السابقة لدى البالغين والأطفال".

وأشار إلى أن الأطباء حددوا عدة مشاكل محتملة قد يعاني منها المتعافون من كوفيد. كما تمتد هذه الأعراض لمدة عام تقريبا لدى البعض، وليس فقط لمدة شهر أو شهرين، كما كان يعتقد الأطباء.

ولفت إلى أن أعراض الوهن، لا تتمثل فقط في الشعور بالإجهاد من النشاط البدني، بل وبحالة من الجمود العاطفي، والتعب الفوري من أقل مجهود بدني، حتى أن "النهوض من السرير لإعداد كوب من الشاي يصبح مشكلة".

يضاف إلى الوهن البدني، زيادة القلق، واضطرابات الذاكرة ،وخاصة قصيرة المدى، واضطرابات النوم وفي الغالب المعاناة من الأرق، والشعور بالصداع وصعوبة التركيز، والتهيج وسرعة الغضب.