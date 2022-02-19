توقعات الأبراج وحظك اليوم 19/2: مستقبلك في خطر.. وضائقة مالية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل
عاطفياً برج الحمل : ستحدث لك مفاجأة اليوم قد تكون زيارة من شخص عزيز عليك يريد إسعادك.
مهنياً: إهمالك في عملك سيسبب لك الكثير من المشاكل، وسيعرض مستقبلك للخطر.
مالياً: إذا قمت بعدة محاولات لحل مشكلتك المادية ولكن دون جدوى، فيمكنك التفكير في الأمر.
برج الثور
عاطفياً برج الثور : إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه وأن تقيم سلوكك وتصرفاتك معه وتصلح أخطائك.
مهنياً: استسلامك للكسل والخمول، يجعلك تشعر بالإحباط ولا تنفذ أي فكرة من أفكار مشاريعك.
مالياً: اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن هذا سيساعدك على الحصول على المزيد من الأموال.
برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء : يجب أن تهتم بشريكك بالتحدث معه فى أمور حياته ومشاكله، وشراء الهدايا المختلفة له حتى يشعر باهتمامك به.
مهنياً: عليك إقناع شركائك في العمل بخطة التطوير الجديدة حتى يكون هناك تقارب في وجهات النظر.
مالياً: لديك إحساس بعدم الأمان، لذا إذا لم تكن آمنًا في وظيفتك وشعرت بالتهديد من قبل شخص ما، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على السبب.
برج السرطان
عاطفياً برج السرطان : رغبتك في السيطرة على تصرفات شريك حياتك لن تؤتي ثمارها فحاول أن تمنحه الحب والاهتمام دون فرض سيطرتك على أفعاله.
مهنياً: أنت مدير ناجح، ولكنك تهتم بأمور لا يهتم بها غيرك، لذا عليك البعد عن التفاصيل والنظر إلى الصورة بنظرة عامة أكثر شمولا من نظرتك الحالية.
مالياً: ينصح بالاهتمام بوضعك المادي في الفترة القادمة، ووضع خطة للحصول على الأموال.
برج الأسد
عاطفياً برج الأسد : لا تتفاجأ إذا كنت تبكي قليلاً اليوم، فتتزايد حساسيتك لكل شيء تقريبًا، بما في ذلك مشاعرك.
مهنياً: طاقتك وحماستك أعلى مما كانت عليه لفترة طويلة، لذا استمتع واخرج مع بعض أصدقائك.
مالياً: تجنب التسرع فى قراراتك، وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء المادية.
برج العذراء
عاطفياً برج العذراء : لا تهدر وقتك مع شخص يتمسك برأيه، ولن يغير نظرته إليك.
مهنياً: تستطيع إتخاذ اجراءات ايجابية فى عملك والتى تساعدك على انجاز المشاريع التى تعثرت فى تنفيذها خلال الفترة الماضية.
مالياً: احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك حتى تخسر وظيفتك وتقع في ضائقة مالية.
برج الميزان
عاطفياً برج الميزان : عليك أن تكون قريب أكثر من أسرة شريكك، لذا شارك معهم في الحديث حول الأمور العائلية.
مهنياً: حاول أن تركز أكثر وفكر في عملك هذه الفترة.
مالياً: التخطيط لمستقبلك المالي يخدمك فى تحقيق أهدافك.
برج العقرب
عاطفياً برج العقرب : حاول أن تفكر بعقلانية أكثر من ذلك وانظر للموضوعات بحيادية وسيمر اليوم بسهولة.
مهنياً: عليك الاشتراك في تنفيذ المشروعات المختلفة، لأنها ستقدم لك الإلهام والنجاح فيما يخص خططك المستقبلية.
مالياً: حاول أن تستمع لشريكك وادخر أموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات فى الفترة الحالية التى تجعله يطمئن لأوضاعكما المالية ويقل الشعور بالضغط لديه.
برج القوس
عاطفياً برج القوس : حرصك على حماية شريكك يجعله يشعر بالاطمئنان تجاهك، ويحسن علاقتكما.
مهنياً: تشعر اليوم بالقليل من العصبية والإرهاق، لكن سرعان ما ستعود لحالتك الطبيعية.
مالياً: تشعر بالكسل والخمول طوال اليوم ولكن حاول إنجازها لأن لديك الكثير من الإلتزامات المادية.
برج الجدى
عاطفياً برج الجدي : يرغب شريكك في اصطحابك إلى الخارج للاحتفال، ولكنك ترغب في الجلوس في المنزل.
مهنياً: من المرجح أن تتقدم في عملك بشكل ملحوظ اليوم، احذر حسد زملائك.
مالياً: تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.
برج الدلو
عاطفياً برج الدلو : هناك شخص يريد التقرب إليك، ولكن كن حذرا إذا كنت لا تعرفه حق المعرفة.
مهنياً: تمتلك الكثير من الطاقة مما يمنحك الثقة لمقابلة الأشخاص، وبالتالي كسب احترامهم.
مالياً: تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة، وقد تتأخر في العثور على نتيجة، لكن لا تيأس.
برج الحوت
عاطفياً برج الحوت : تتمتع بحالة عاطفية قوية اليوم، حاول استخدامها لصالحك.
مهنياً: قد تشعر بالتعب في الآونة الأخيرة، لذا لا تهمل جسمك وراحته مقابل إنجاز العديد من المهام.
مالياً: تأكد من إظهار دعمك المالي للأشخاص حولك في جميع المواقف، سواء كانوا من المقربين إليك أو أصدقائك.