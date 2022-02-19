توقعات الأبراج وحظك اليوم 19/2: مستقبلك في خطر.. وضائقة مالية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : ستحدث لك مفاجأة اليوم قد تكون زيارة من شخص عزيز عليك يريد إسعادك.

مهنياً: إهمالك في عملك سيسبب لك الكثير من المشاكل، وسيعرض مستقبلك للخطر.

مالياً: إذا قمت بعدة محاولات لحل مشكلتك المادية ولكن دون جدوى، فيمكنك التفكير في الأمر.

برج الثور

عاطفياً برج الثور : إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه وأن تقيم سلوكك وتصرفاتك معه وتصلح أخطائك.

مهنياً: استسلامك للكسل والخمول، يجعلك تشعر بالإحباط ولا تنفذ أي فكرة من أفكار مشاريعك.

مالياً: اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن هذا سيساعدك على الحصول على المزيد من الأموال.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : يجب أن تهتم بشريكك بالتحدث معه فى أمور حياته ومشاكله، وشراء الهدايا المختلفة له حتى يشعر باهتمامك به.

مهنياً: عليك إقناع شركائك في العمل بخطة التطوير الجديدة حتى يكون هناك تقارب في وجهات النظر.

مالياً: لديك إحساس بعدم الأمان، لذا إذا لم تكن آمنًا في وظيفتك وشعرت بالتهديد من قبل شخص ما، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على السبب.

برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : رغبتك في السيطرة على تصرفات شريك حياتك لن تؤتي ثمارها فحاول أن تمنحه الحب والاهتمام دون فرض سيطرتك على أفعاله.

مهنياً: أنت مدير ناجح، ولكنك تهتم بأمور لا يهتم بها غيرك، لذا عليك البعد عن التفاصيل والنظر إلى الصورة بنظرة عامة أكثر شمولا من نظرتك الحالية.

مالياً: ينصح بالاهتمام بوضعك المادي في الفترة القادمة، ووضع خطة للحصول على الأموال.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : لا تتفاجأ إذا كنت تبكي قليلاً اليوم، فتتزايد حساسيتك لكل شيء تقريبًا، بما في ذلك مشاعرك.

مهنياً: طاقتك وحماستك أعلى مما كانت عليه لفترة طويلة، لذا استمتع واخرج مع بعض أصدقائك.

مالياً: تجنب التسرع فى قراراتك، وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء المادية.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : لا تهدر وقتك مع شخص يتمسك برأيه، ولن يغير نظرته إليك.

مهنياً: تستطيع إتخاذ اجراءات ايجابية فى عملك والتى تساعدك على انجاز المشاريع التى تعثرت فى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

مالياً: احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك حتى تخسر وظيفتك وتقع في ضائقة مالية.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : عليك أن تكون قريب أكثر من أسرة شريكك، لذا شارك معهم في الحديث حول الأمور العائلية.

مهنياً: حاول أن تركز أكثر وفكر في عملك هذه الفترة.

مالياً: التخطيط لمستقبلك المالي يخدمك فى تحقيق أهدافك.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : حاول أن تفكر بعقلانية أكثر من ذلك وانظر للموضوعات بحيادية وسيمر اليوم بسهولة.

مهنياً: عليك الاشتراك في تنفيذ المشروعات المختلفة، لأنها ستقدم لك الإلهام والنجاح فيما يخص خططك المستقبلية.

مالياً: حاول أن تستمع لشريكك وادخر أموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات فى الفترة الحالية التى تجعله يطمئن لأوضاعكما المالية ويقل الشعور بالضغط لديه.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : حرصك على حماية شريكك يجعله يشعر بالاطمئنان تجاهك، ويحسن علاقتكما.

مهنياً: تشعر اليوم بالقليل من العصبية والإرهاق، لكن سرعان ما ستعود لحالتك الطبيعية.

مالياً: تشعر بالكسل والخمول طوال اليوم ولكن حاول إنجازها لأن لديك الكثير من الإلتزامات المادية.

برج الجدى

عاطفياً برج الجدي : يرغب شريكك في اصطحابك إلى الخارج للاحتفال، ولكنك ترغب في الجلوس في المنزل.

مهنياً: من المرجح أن تتقدم في عملك بشكل ملحوظ اليوم، احذر حسد زملائك.

مالياً: تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : هناك شخص يريد التقرب إليك، ولكن كن حذرا إذا كنت لا تعرفه حق المعرفة.

مهنياً: تمتلك الكثير من الطاقة مما يمنحك الثقة لمقابلة الأشخاص، وبالتالي كسب احترامهم.

مالياً: تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة، وقد تتأخر في العثور على نتيجة، لكن لا تيأس.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تتمتع بحالة عاطفية قوية اليوم، حاول استخدامها لصالحك.

مهنياً: قد تشعر بالتعب في الآونة الأخيرة، لذا لا تهمل جسمك وراحته مقابل إنجاز العديد من المهام.

مالياً: تأكد من إظهار دعمك المالي للأشخاص حولك في جميع المواقف، سواء كانوا من المقربين إليك أو أصدقائك.