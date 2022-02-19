علامات لو ظهرت على طفلك اعرفي إن الرضاعة الطبيعية ليست كفاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا شك أن الرضاعة الطبيعية هي حصن طفلك ضد الأمراض وتقوية لجهازه المناعي بقية حياته، ولكن هناك بعض العلامات تدل على أن لبنك ليس كافيا.

يستعرض الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية هذه العلامات التي يجب عليك الانتباه إليها.

1- في الحالات الطبيعية الطفل يفقد 10% من وزنه في أول 10 أيام بعد الولادة، ولكن في حالة أن الطفل لم يستعيد وزنه خلال 14 يوما من تاريخ الولادة، ولم يزيد في الوزن بصورة طبيعية حسب منحنى النمو، إذا لبن الرضاعة الطبيعية غير كافي.

الطفل بيزيد تقريبا 150 جراما شهريا خلال الشهور الاربع الأولى، أي تقريبا 200 جرام أسبوعيا.

2- بعد الرضاعة تشعر الأم بارتخاء في الصدر واختفاء الألم والتحجر، في حالة استمرار التحجر وعدم الارتخاء إذا الطفل لم يشبع.

3- لو حلمات صدرك دايماً مشققه و متجرحة و بتوجعك .. و لو وقت الرضاعة دايماً بتحسّي بألم، إعرفي إنك مش بتحطي إبنك على صدرك بالطريقة الصحيحة وبالتالي مش بيوصله لبن كفاية.

4- لو الطفل لا ينام على الأقل ساعتين كاملين بعد الرضعة ويبقى دايماً مقلق ولم يكمل نص ساعة ويستيقظ ببكاء.

5- لو طِفلك عمره أكبر من 5 أيام المفروض تغيريله من 6 لـ 8حفاضات خلال اليوم، لو المعدل أقل من كده يبقى مش بيوصله لبن كفايه.

6- مراقبة حركة البلع أثناء الرضاعة، في حالة سماع صوت طقطقه إذا طفلك لم يتمكن من الإمساك بصدرك بالطريقة الصحيحة.

7- طفلك لونه شاحب ودايما نايم ولازم تصحيه عشان يرضع ... (بإستثناء أول إسبوعين في العمر الموضوع طبيعي في معظم المواليد الجدد ويجب إيقاظهم للرضاعة).

8- بكاء الطفل بطريقة هيستيرية.

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