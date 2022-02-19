احذر.. تقبيل الطفل قد يصيبه بـ8 أمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

عندما نرى طفل صغير لا نستطيع مقاومة براءته ونقبله فوراً، ولكن تقبيل الأطفال من الفم بمثابة قنبلة موقوتة تعرض حياتهم للخطر، وتزيد من نسبة إصابته بالعديد من الأمراض والفيروسات التي تعرضه للوفاة.

وفي هذا التقرير سنعرض لكم مخاطر هذا الأمر، وذلك كما ذكر في موقع "healtline".

- الإصابة بالنزلات المعوية، حيث يتم انتقال العدوى من خلال التقبيل من شخص يحمل الفيروس، مثل مرض التيفود.

- الأمراض الفيروسية التي يجب عدم الاستهانة بها، كونها تسبب ضررًا كبيرًا على صحة الطفل.

-أمراض الجهاز التنفسي تنتقل إلى الطفل عن طريق اللعاب.

- إذا تم تقبيل الطفل من فم شخص مدخن يزيد من احتمالية إصابة الطفل بحساسية الصدر ومشاكل الجهاز التنفسي والربو.

- إصابة الطفل بفيروس الهربس، وهو مرض فيروسي يتسبب في حدوث قرح وحبوب على الشفتين، وداخل الفم، ما تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطفل والقيء والتعب

- يتسبب تقبيل الكبار الحاملين لبكتيريا، في تسوس أسنان الأطفال.

- إصابة الطفل بجرثومة المعدة.

- الالتهاب الفطري باللسان حيث ينتشر بين اللثة وفي جميع أجزاء فم الطفل.

-أهم النصائح للأمهات للحفاظ على صحة رضيعها:

- يجب على الأم أن تطلب من أفراد أسرتها وأقاربها بأسلوب لطيف بعدم تقبيل الطفل من فمه.

- عدم تقبيل الطفل من فمه، وإذا لزم الأمر يمكن تقبيله من ظهر يديه.

- إذا لم تلتزم الأم بهذه التعليمات، يمكن أن تسبب وفاة الطفل، لأن الإصابة بالهربس قد تؤدي إلى الوفاة.

- عدم تقبيل الطفل من فمه، وإذا لزم الأمر يمكن تقبيله من ظهر يديه.

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