الامارات | مطـعــــم نـــــويــبــيــه يطـــــرح برانـــــش «صــاندايـــــز» المميّــــز

شكرا لقرائتكم خبر عن مطـعــــم نـــــويــبــيــه يطـــــرح برانـــــش «صــاندايـــــز» المميّــــز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مطعم «نويبيه»، الذي يُعدّ من بين أروع الوجهات الراقية في المدينة، برانش «صاندايز» كل يوم أحد، لتقديم تجربة مميّزة إلى ضيوفه في منتجع بارك حياة دبي.

ويُشكّل منتجع بارك حياة دبي ملاذاً فاخراً بمحاذاة نادي خور دبي للغولف واليخوت. يجثم على ضفاف خور دبي، حيث يؤمّن واحة من السكون والهدوء، ويصطحب الضيوف إلى عالم بعيد عن صخب المدينة وضوضائها، مع أنّه يقع على مرمى حجر من وسط مدينة دبي.

ويطل المطعم الحالم على البحر بملاذ من السكون يسبح عكس التيار، بفضل أجوائه الباعثة على الهدوء من وحي منطقة كايب كود الساحلية الشهيرة في أميركا.

وتتكون قائمة أشهى الأطايب من المحار والسيفيتشيه والكركند والساشيمي والسوشي، إلى جانب محطات الطهي الحي وفطائر البرغر اللذيذة. وطبعاً لا يكتمل البرانش من دون تشكيلة واسعة من الحلويات، مع أجمل المناظر البانورامية المطلّة على المارينا وأفق مدينة دبي.

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