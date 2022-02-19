الارشيف / لايف ستايل

الامارات | مطـعــــم نـــــويــبــيــه يطـــــرح برانـــــش «صــاندايـــــز» المميّــــز

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مطـعــــم نـــــويــبــيــه يطـــــرح برانـــــش «صــاندايـــــز» المميّــــز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مطعم «نويبيه»، الذي يُعدّ من بين أروع الوجهات الراقية في المدينة، برانش «صاندايز» كل يوم أحد، لتقديم تجربة مميّزة إلى ضيوفه في منتجع بارك حياة دبي.

ويُشكّل منتجع بارك حياة دبي ملاذاً فاخراً بمحاذاة نادي خور دبي للغولف واليخوت. يجثم على ضفاف خور دبي، حيث يؤمّن واحة من السكون والهدوء، ويصطحب الضيوف إلى عالم بعيد عن صخب المدينة وضوضائها، مع أنّه يقع على مرمى حجر من وسط مدينة دبي.

ويطل المطعم الحالم على البحر بملاذ من السكون يسبح عكس التيار، بفضل أجوائه الباعثة على الهدوء من وحي منطقة كايب كود الساحلية الشهيرة في أميركا.

وتتكون قائمة أشهى الأطايب من المحار والسيفيتشيه والكركند والساشيمي والسوشي، إلى جانب محطات الطهي الحي وفطائر البرغر اللذيذة. وطبعاً لا يكتمل البرانش من دون تشكيلة واسعة من الحلويات، مع أجمل المناظر البانورامية المطلّة على المارينا وأفق مدينة دبي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا