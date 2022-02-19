الامارات | مطـعــــم SUCRE واحــــد مــــن أفـضل 50 مطعماً فـي أميــركــا اللاتــينـيـة، فـــــي دبــــــي

شكرا لقرائتكم خبر عن مطـعــــم SUCRE واحــــد مــــن أفـضل 50 مطعماً فـي أميــركــا اللاتــينـيـة، فـــــي دبــــــي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فرناندو تروكا وتاتو جيوفانوني عن افتتاح الفرع الثاني في العالم لمطعمهما الذي يجسّد روح بوينس آيرس وجذورهما اللاتينية، في مركز دبي المالي العالمي، إحدى أشهر وجهات المطاعم في دبي، وذلك مباشرة بعد افتتاحه في مقاطعة سوهو في لندن.

منذ افتتاحه في الأرجنتين عام 2001، عرف SUCRE كمطعم رائد للمطبخ اللاتيني المعاصر، وتم إدراجه من بين أفضل 50 مطعماً في أميركا اللاتينية.

شيف فرناندو تروكا هو طاه وخبير في الطهي باستخدام تقنية النار المكشوفة. جمع بين التقنيات التقليدية للنار المكشوفة من أميركا الجنوبية مع تقنيات أخرى وتأثيرات من حول العالم، فجسد لنا مطبخ بلده بشكل معاصر. ويعتمد مطعم SUCRE على مكونات طازجة وعالية الجودة، ومن مصادر موثوقة، يتم تحضيرها بطرق عصرية وغير مألوفة، مع المزج بين التأثيرات من إيطاليا وإسبانيا وأميركا اللاتينية.

تنتظر الضيوف قائمة طعام دائمة التطور، تم تصميمها لتقديم أطباق أميركا الجنوبية الشهيرة بطريقة بسيطة وعصرية، مثل كينغ كراب توستادا الكلاسيكي، وبون ان ريب آي وسكويد انك باييلا، إضافة إلى مونكفيش تايل، مع صلصة XO والفاصوليا السوداء وطبق أميركا الجنوبي المفضل: إمباناداس مع الجبن المعتق .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news