الامارات | مطـعــــم ريبـــــابـلك الهنـدي يفتتــح أبــوابــه فــي قـلــب الخليـج التــجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مطـعــــم ريبـــــابـلك الهنـدي يفتتــح أبــوابــه فــي قـلــب الخليـج التــجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفر المطعم الجديد لضيوفه تجربة اجتماعية استثنائية، تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات، وتناول ألذ المشروبات، وأشهى أطباق الشارع الهندي الطازجة بلمسة عصرية فريدة من نوعها، إلى جانب إطلالة التراس الجذابة على برج خليفة.

وعمل الشيف ناجبوشان على إعادة ابتكار أشهى المأكولات الشعبية الهندية، لتشكيل قائمة من الأطباق التشاركية التي تقدم للضيوف مزيجاً فريداً من نكهات الشارع الهندي الفريدة، من أحمد آباد إلى أمريتسار، ومن كلكتا إلى كوتشي. ويقدم المطعم باقةً عصرية من الوجبات الهندية الخفيفة والغنية بالنكهات القوية، مثل سمبوسة بلاك-أوت، وفطائر الباو والشمندر، إضافة إلى تشكيلة من ألذ الكوكتيلات والموكتيلات الهندية التي يُعدها طاقم الموهوبين في المطعم.

وينفرد المطعم بتصميم داخلي لافت مستوحى من الطراز الهندي والجنوب آسيوي، حيث تستقبل الضيوف عربة توك توك عند المدخل. وتسهم اللمسات الجمالية النابضة بالألوان والحياة في جعل مطعم ريبابلك وجهة مثالية لالتقاط الصور المميزة، في أجواء مفعمة بالمتعة والموسيقى.

وطالت اللمسة العصرية قائمة المأكولات الشهية بأسعار مناسبة، التي تضم خيارات متنوعة من أطباق اللحوم، وأطباق الفيجان والأطباق النباتية، مثل كباب تشاتبات بلحم الضأن، الذي يتكون من فطيرة أوتابام (دوسا) المعروفة في جنوب الهند والمنكهة بتوابل هندية شمالية، وسمبوسة بلاك-أوت، الطبق الذي يمثل منهجية مختلفة تجمع الدجاج بالزبدة مع المعجنات المخبوزة على الفحم لترتقي بمستوى طبق السمبوسة التقليدي، وكعكة الشمندر، طبق الفيجان الفريد الذي يفتخر المطعم بتقديمه لغناه بنكهات جنوب غرب الهند.

• الوجهة الجديدة ستأخذ الضيوف في رحلة استثنائية مليئة بالألوان وغنية بنكهات الأطعمة الشعبية الهندية والمشروبات اللذيذة.

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