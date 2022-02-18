الامارات | مصر.. توقيف هارب من 289 حكما قضائيا و 762 سنة سجن

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. توقيف هارب من 289 حكما قضائيا و 762 سنة سجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المصرية، في القبض على شخص هارب من تنفيذ 289 حكما قضائيا صادرا بحقه.

وبلغ إجمالي مدد الحبس بحق المطلوب 762 سنة، بحسب صحيفة «اليوم السابع»

وتبيّن أن الهارب «رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة» ومطلوب التنفيذ عليه في 289 حكما قضائيا غالبيتها (شيكات من دون رصيد). وبمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده.

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