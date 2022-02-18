التهاب في القلب.. احذر هذه العلامة على جلدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بشرتك هي الهدف الأساسي الأول للحفاظ على صحة جسمك، وقد لا يبدو أن هناك صلة كبيرة بين قلبك والجلد، ومع ذلك تكون التغيرات في جلدك هي أول علامة على وجود مشكلة في قلبك.

وعلى الرغم من أن عدوى القلب الحادة نادرة في معظم الحالات، إلا أن انتشار عدوى القلب ازداد بين فئات سكانية معينة، وكشفت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Circulation أن الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى قلبية تحدث عندما يتعرض القلب للبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويتسبب الالتهاب الناجم عن عدوى القلب في تلف أي جزء من القلب، وفقا لموقع " healthdigest".

والتهاب التامور هو التهاب يصيب السطح الخارجي للقلب، والتهاب الشغاف هو التهاب يصيب بطانة صمام القلب، والتهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب عضلات القلب.

ما الذي تخبرك به بشرتك عن قلبك؟

لا ينبغي الاستخفاف بتغييرات الجلد إذا كانت ناتجة عن التهاب في القلب، وخلصت دراسة حالة أجريت عام 2021 في مجلة القلب الأوروبية إلى أن وجود آفات جلدية يشير إلى معدل أعلى من المضاعفات وتوقعات أسوأ لدى مرضى التهاب الشغاف المعدي.

وتظهر علامات التهاب القلب على مناطق من الجلد بعيدة عن الجانب الأيسر من الصدر ومن ضمن علامات التهاب القلب آفات جانواي وهي بقع حمراء أو بنية تظهر على راحتي وباطن شخص مصاب بعدوى في القلب وعادة ما تكون آفات جانواي علامة على إصابة القلب الحادة، بالإضافة إلى أن هذه الآفات غير مؤلمة وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

على عكس آفات جانواي، فإن عقد أوسلر مؤلمة للغاية، لذا إذا كنت مصابًا بعدوى في القلب فإن عقد أوسلر عبارة عن كتل تظهر على أصابع يديك أو أصابع قدميك أو كليهما، وتكون التغييرات الجلدية هي أول دليل لك ولطبيبك حول صحتك، لذا استشر طبيبك فورًا عن حدوث أي تغيرات في جلدك حتى لو كانت غير مؤلمة أو اختفت.

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