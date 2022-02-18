يحسن رائحة الفم ويعالج نزلات البرد.. تعرف على فوائد النعناع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قد يعتقد البعض أن النعناع يضيف نكهة مميزة إلى أي شيء يضاف إليه، ولكن فوائده لا حصر لها، فهو له خصائص مضادة للتشنجات العصبية، ومنخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كميات قليلة جدًا من البروتينات والدهون وغني بالفيتامينات.

وفي هذا التقرير نعرض لكم فوائده الصحية الرائعة وذلك وفقاً لما ورد في موقع "healthline".

-يخفف من أعراض القولون العصبي

تؤكد الدراسات أن النعناع له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب، ويساعد في إرخاء العضلات، وكذلك التقليل من أعراض القولون العصبي ، والغازات، والانتفاخ.

-يخفف التوتر والاكتئاب

النعناع له رائحة قوية ومنعشة تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل عند شمه، ويساعد نشاط الأوبتوجينيك على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تحفز استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر.

-يعالج نزلات البرد

يعتبر النعناع من أفضل العلاجات لضيق التنفس ونزلات البرد، حيث تحتوي معظم أجهزة الاستنشاق عليه.

فهو يعمل بشكل طبيعي على التخلص من احتقان الأنف والشعب الهوائية والرئة، ويخفف أيضًا من التهيج الناجم عن السعال المزمن.

-يحسن عملية الهضم

النعناع غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تساعد الإنزيمات على هضم الطعام، تمتلك الزيوت الأساسية فيه تأثيرات قوية مضادة للجراثيم ومطهرة تعمل على تهدئة تقلصات المعدة وتساعد على تخفيف الحموضة وانتفاخ البطن.

-تحسين رائحة الفم

يعد مضغ أوراق النعناع طريقة رائعة لتحسين رائحة الفم والأسنان، وتساعدك الزيوت الأساسية فيه الحصول على نفس منعش، أيضًا، ويعمل استخدام غسول الفم الذي يحتوي على زيت النعناع على قتل البكتيريا في الفم وتزويدك بلثة وأسنان صحية.

-يعالج الغثيان

النعناع هو علاج فعال للغثيان، ويساعد تناول عدد قليل من أوراقه أو شرب كوب منه في الصباح على منع الشعور بالغثيان أو التخفيف منه.

-علاج عسر الهضم

يساعد النعناع على إرخاء عضلات المعدة، ويحسن من تدفق العصارة الصفراوية إليها، وبهذه الطريقة يساعد في علاج عسر الهضم.

-يساعد في إنقاص الوزن

تساعدك أوراق النعناع في إنقاص الوزن، حيث تعمل الزيوت الأساسية فيه على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تعزيز الهضم، ويعمل على زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي تعزز فقدان الوزن.

-يقوي الذاكرة

يعمل النعناع على تقوية الذاكرة، ويؤدي استخدامه بانتظام إلى زيادة قوة الدماغ عن طريق تحسين اليقظة وتقليل خطورة حدوث مرض ألزهايمر.

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