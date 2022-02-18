الامارات | مصر..العثور على جثة شاب متحللة داخل سيارة في المعادي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..العثور على جثة شاب متحللة داخل سيارة في المعادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر رجال المباحث في مصر على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في ظروف غامضة، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بـ«المرعب».

و وتفصيلا قالت «أخبار اليوم»، أن البداية بدأت بتلقي قوات قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكي في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشاب داخل سيارة ملاكي يبلغ من العمر 28 عاما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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