الامارات | مكمل غذائي شهير يتسبب بـ «تلف كلوي» لايعالج

شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائي شهير يتسبب بـ «تلف كلوي» لايعالج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقال نشرته الجمعية الطبية الكندية أن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يتسبب في تلف الكلى لدى أولئك الذين لا يعانون من نقص هذه الفيتامين أو يتناولونه بإفراط ودون اشراف

طبي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بورن أوغست، من جامعة تورنتو، كندا، لـ: Medscape Medical News «الهدف من دراسات الحالة هو إخبار المزيد من الأشخاص أن تناول جرعات عالية من فيتامين د لدى أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تسمم، وإلى اختلال وظائف الكلى. بحسب" sputnik"

استشهدت الدراسة بقصة رجل يبلغ من العمر 54 عامًا تم نقله إلى المستشفى بسبب الاشتباه في تضخم شديد في الكلى، وجد الأطباء نسبة عالية من الكرياتينين في دم المريض، مما يشير عادةً إلى مشاكل خطيرة في الكلى.

وكشف الفحص الإضافي عن ترسب الكالسيوم في كليتي المريض.

وأوضح الرجل أن المعالج وصف له جرعات كبيرة من فيتامين (د)، واعترف بأنه تناول المكمل بما يزيد عن الكمية الموصى بها.

قال المريض إنه اشترى جرعة خاطئة، لذلك تناول حوالي 8-12 ألاف وحدة دولية من فيتامين د يوميًا لمدة عامين ونصف، و حتى بعد تلقي الرعاية الطبية، ظل الرجل يعاني من الفشل الكلوي المزمن غير القابل للشفاء.

وتؤكد الدراسات أن أولئك الذين يتناولون جرعات كبيرة من فيتامين د يمكن أن يصابوا بالسمية بسرعة، وتشمل أعراض التسمم الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.

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