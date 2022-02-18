الامارات | مصر.. أول تعليق حكومي على فيديو ضرب عريس لعروسه في الشارع يوم الزفاف (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. أول تعليق حكومي على فيديو ضرب عريس لعروسه في الشارع يوم الزفاف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، على فيديو ضرب عريس لعروسه في الإسماعيلية بعدما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وقالت مرسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا راجل "الرجال لا يضربن النساء".. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.. يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب أبدا إن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وانت معك الولاد.. إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة" حسب "المرصد".

من جانبه، علق الفنان عصام السقا، على واقعة عروسة الإسماعيلية، وكتب قائلا: "انت واد دكر كدا عشان يثبت لأهله إنه راجل وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي في أحلامك ي ياعم الدكر انت".

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