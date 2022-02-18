الامارات | هل رأيتها كروية أم مسطحة؟: الأمير سلطان بن سلمان يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل رأيتها كروية أم مسطحة؟: الأمير سلطان بن سلمان يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاب الأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي، على سؤال الطيار عبدالله الغامدي، والذي قال له: "ملايين الناس يسألون هذا السؤال، كيف شاهدت الأرض من الفضاء؟.

وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال مقطع فيديو نشره الغامدي عبر موقع "تويتر" أنه رأي الناس على الأرض من الفضاء، وكأنهم واحد، وأن الحدود الموجودة بين الدول هي حدود تنظيمية، وشهدت بلادنا أجمل بلاد.

كما أشار إلى أن الأرض نصف كروية، وكانوا يدرون حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة، مضيفًا:"كل يوم نرى 16 شروق شمس و16 غروب شمس".

وحسب "المرصد"، علق الغامدي على الفيديو الذي نشره كاتبًا: "سمو الأمير حفظة الله شاهد الأرض من الفضاء مباشرة وأنا مؤيد لما قال، ولكل من يخالف هذا الكلام ويقول الأرض مسطحة ادلي بدلوك".

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