كورونا اليوم: خطورة المتحور "الشبح".. وهذه مدة إنهاء العزل لمصابي أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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خطورة المتحوّر "الشبح" من أوميكرون..

يمكن أن يتسبب متحور أوميكرون "الخفي"، أو BA.2 كما يطلق عليه رسميا، في إصابة أكثر خطورة من النسخة الأصلية للسلالة - وقد يكون قادرا على تجنب بعض العلاجات.

ووجد باحثون في جامعة طوكيو باليابان أن السلالة الجديدة تسبب في حالات أكثر خطورة من الفيروس لدى الهامستر المصاب.

وأجري البحث على الحيوانات، على الرغم من أنه دراسة ما قبل الطباعة، ما يعني أن النتائج لم تتم مراجعتها من قبل الأقران للنشر في مجلة طبية كبرى.

وأبدى الباحثون، الذين كشفوا النتائج التي توصلوا إليها هذا الأسبوع، قلقهم بشكل خاص بشأن قدرة السلالة على تكوين syncytia - كتل من الخلايا التي تدمر الرئتين.

وأنتجت BA.1 كمية أقل من syncytia من متحور دلتا والسلالات الأخرى، وهو ما جعلها شديدة الخطورة.

ومثل BA.1، تمتلك السلالة الشبحية أيضا القدرة على اختراق الأجسام المضادة من اللقاح والعدوى السابقة.

ويجب أن يكون الأشخاص المصابون سابقا بـ BA.1 في مأمن من BA.2، على الرغم من أن النسب لا يمكن أن يخترق الأجسام المضادة من عائلة الفيروس نفسها.

يمكنك إنهاء العزل بعد هذه الفترة من الإصابة بأوميكرون

متى يكون الخروج من العزل آمنا دون المخاطرة بإصابة الآخرين؟.. وفقا لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن للشخص الخروج من العزل بعد 5 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية للفحص وبدء ظهور الأعراض.

وطالما ظلت الأعراض موجودة، فعلى المصاب الاستمرار في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية، وفق ما نقل "سكاي نيوز".

ومع ذلك تأتي هذه الإرشادات مع تحذيرات، فهي تستند بشكل كبير على بيانات المتحورات السابقة، وتقوم على اعتبارات عديدة، مثل التأكد من أن أماكن العمل بها موظفين قادرين على تسيير الأعمال في وقت كان "أوميكرون" يتفشى.

وتظهر الدراسات الأولية أن نحو نصف المصابين بـ"أوميكرون" سيظلون معدين للآخرين حتى اليوم الخامس، وبالنسبة لعدد أقل من المصابين تستمر فعالية العدوى لعدة أيام أخرى.

وينصح دوما بالاعتماد على فحوص (بي سي آر)، لجهة دقته مقارنة بفحوص أخرى لفيروس كورونا، لأنه يستطيع رصد جزئيات صغيرة من الفيروس، حتى بعد تعافي المصابين تظهر النتائج إيجابية بسبب قدرته الكبيرة على الرصد.

المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وقال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، إنه من المنطقي افتراض أن العالم قد اقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال في حديث صحفي، أعتقد أن هذا سيناريو معقول، وفق ما نقل "العربية".

كما أضاف أن هناك احتمالا بنسبة 80% أنه مع تطور متحور أوميكرون أو تطور فيروس SarsCov-2، سيشهد العالم فيروسات أقل ضراوة.

كذلك أوضح أن العالم كان محظوظا لأن أوميكرون لم يكن شديد الخطورة، مشددا على أننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم بسبب هذا المتحور.