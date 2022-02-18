"أشيك اتنين في مصر".. مي عمر وروبي بالحجاب في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

شاركت الفنانة مي عمر متابعهيا عدة صور مع الفنانة روبي من مسلسلهما الجديد "رانيا وسكينة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022.

وظهرا بملابس غريبة، وكتبت مي معلقة على الصورة "أشيك اتنين في مصر".

وظهرت الفنانة مي ببلوزة بمزيج من الألوان المبهجة، ومعها بنطلون بنقشة التايجر، ونسقت معهم طرحة باللون الأصفر، واعتمدت مكياجاً بسيطاً.

أما الفنانة روبي فأطلت بجاكيت متعدد الألوان الزاهية، ومعه بنطلون باللون الأسود، ونسقت معهم طرحة باللون البيج، واختارت أن تكون على طبيعتها بدون مكياج.