إعادة تسخين طعامك بهذه الطريقة يزيد من مخاطر إصابتك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر السرطان من أكثر الأمراض شيوعا التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وهو حالة تبدأ خلالها الخلايا في أجزاء من الجسم في النمو والتكاثر دون حسيب ولا رقيب، ويمكن أن تتسبب هذه الخلايا في تلف الأنسجة والأعضاء السليمة.

لكن هل تعلم أن إعادة تسخين الطعام بطريقة معينة يمكن أن تزيد من خطر تطوره؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقع " express".

في الآونة الأخيرة تغيرت الطريقة التي نأكل بها بشكل كبير، بالابتعاد عن المنتجات الطازجة، وتزايد تناول الأطعمة المصنعة.

والشيء الآخر الذي تغير هو الطريقة التي نخزن بها الأطعمة وشرائها ملفوفة بالبلاستيك.

لكن استخدام المواد الاصطناعية والبلاستيكية كوعاء لإعادة تسخين الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأن إذا قمت بتسخين البلاستيك، فيمكن أن تتسرب المواد الكيميائية، ومصدر القلق الرئيسي هو أن هذه المواد يمكن أن تدخل في الطعام.

وتسمى إحدى المواد الكيميائية الضارة التي تسبب القلق بيسفينول أ (BPA).

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن عند مستويات تعرض معينة، فإن بعض المواد الكيميائية في هذه المنتجات ، مثل بيسفينول أ (BPA)، تسبب السرطان لدى الأشخاص.

ويمكن العثور على BPA في العديد من المنتجات البلاستيكية، بدءًا من عبوات تخزين الطعام إلى الجانب اللامع من الإيصالات الورقية.

و(BPA) هو هرمون بيئي نشاطه الشبيه بالإستروجين يجعله معطلاً للهرمونات، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات الهرمونية على كيفية عمل هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى في الجسم ، عن طريق منعها أو محاكاتها ، ما يؤدي إلى إعاقة التوازن الهرموني في الجسم.

نظرًا لأن الإستروجين يمكن أن يجعل سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمون يتطور وينمو ، لذا على ربات البيوت الحد من تعرضهن لهذه المواد الكيميائية التي يمكن أن تعمل مثل الإستروجين.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام الحاويات البلاستيكية في الميكروويف فقط عندما يتم تصنيفها على أنها آمنة للاستهلاك لمثل هذا الاستخدام.

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