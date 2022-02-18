خسر 47 كيلو في 7 أشهر فقط.. ماذا فعل هذا الشاب لفقدان وزنه الزائد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عانى المحامي الهندي شيتان أجروال البالغ من العمر 24 سنة من السمنة لفترة طويلة، وبسبب زيادة وزنه تعرض للعديد من المشاكل الصحية، وهذا ما جعله يدرك أهمية أن يكون لائقًا وصحيًا، ومن ثم قرر أن يفقد كل الدهون الزائدة في جسمه، ومع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة اليومية ودعم والدته ومدرب اللياقة البدنية ، حقق أهدافه المرجوة وفقد في النهاية نحو 47 كيلوجرامًا.

لذا في التقرير التالي نذكر لكم ما تحتاج معرفته حول رحلته لفقدان الوزن، وفقا لما جاء في موقع "timesofindia".

الاسم: شيتان أجروال.

المهنة: محامي.

العمر: 24 سنة.

مدينة: روهتاك في الهند.

أعلى وزن مسجل: 115 كجم.

الوزن المفقود: 47 كجم.

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 7 أشهر.

- نقطة التحول:

يقول شيتان: "كنت دائمًا بدين ولم أفعل شيئًا حيال ذلك حتى أدركت ذات يوم أن جسدي لم يعد قادرًا على تحملي، وفي عام 2020 ، عانيت من التهاب في الأمعاء الدقيقة، ومنذ ذلك الوقت، قررت أن أفقد وزني، ودعمتني والدتي ومدربي كثيرا، وبدونهما لم أكن أستطيع أحقق أهدافي".

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات.

الغداء: العدس والأرز وطبق من السلطة.

العشاء: التوفو والخضروات الخضراء.

وجبة ما قبل التمرين: قهوة سوداء.

وجبة ما بعد التمرين: 2 خبز بني وملعقة زبدة فول سوداني.

- نظام التمرين:

إجراء تغييرات على النظام الغذائي، وممارسة تمارين تنحيف الجسم والضغط لمدة ساعة يوميا، والمشي لمدة 10000 خطوة يوميًا لحرق مزيد من السعرات الحرارية.

- أسرار اللياقة البدنية التي كشف عنها:

يوضح أجروال: "الحيلة الوحيدة التي ساعدتني هي أن أتناول الطعام ضمن حدود السعرات الحرارية المحددة".

- كيف أظل متحمسًا؟

"كلما شعرت بالإحباط، حفزت نفسي أنني لن أستسلم أبدًا، ووالدتي هي أكبر مصدر لتحفيزي، إضافة إلى اعتادت على مشاهدة مقاطع فيديو للياقة البدنية على YouTube عندما كنت أشعر بالاكتئاب"، كما يشرح تيشان.

- ما هو أصعب ما واجهته بسبب زيادة الوزن؟

عندما كنت بدين، لم أكن خاملًا وكسولًا فحسب، بل واجهت أيضًا العديد من المشاكل الصحية.

- ما أدنى نقطة بالنسبة لك؟

في البداية، كنت أشعر بالحاجة إلى التخلي عن النظام الغذائي الصحي، لكن بمجرد أن بدأت في رؤية النتائج ، شعرت بدافع كبير لبلوغ هدفي؛ كما أدركت أنه يمكنك تحقيق أي شيء وكل شيء إذا كانت لديك إرادة قوية.

- ما هي التغييرات التي قمت بها في نمط حياتك؟

يقول الشاب: "خلال رحلة إنقاص الوزن، استبدلت الأطعمة غير الصحية بالأطعمة الصحية، وصعدت السلالم بدلاً من المصعد، واستبدلت الوجبات السريعة بالسلطة الخضراء وبدأت في القيام بعملي بنفسي دون أن أجعل الآخرين يفعلون ذلك".

وتابع: "أجريت 3 تغييرات رئيسية في نمط حياتي واعتمدتها كطقوس خلال رحلة إنقاص الوزن، الأول تناول العشاء قبل الساعة 8-9 مساءً، بغض النظر عن أي شيء، والثاني هو القيام بتمرين لمدة ساعة يوميًا، أما الثالث كان الاستيقاظ الساعة 5:15 صباحا والنوم الساعة 10:30 مساءا يوميا".

- الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

إن فقدان الوزن لم يجعلني تشعر بالتحفيز والثقة فحسب، بل ساعدني أيضا أن أنظر إلى الأشياء وأركز على التغذية من منظور مختلف تمامًا، وتأكدت إن الحصول على صحة جيدة من أكثر الأمور الرائعة التي تمنحك تحقيق أهدافك المرجوة.

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