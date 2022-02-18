لو عندك نزلة برد.. هذه المشروبات تساعد على التعافي خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

خلال فصل الشتاء، تزداد نزلات البرد والإنفلونزا بشكل كبير، وذلك بسبب تغير الأحوال الجوية، وتجنبا للأمراض ينصح الأطباء ببعض المشروبات التي يجب تناولها.

ونوضح لكم في السطور التالية بعض المشروبات التي يوصي بها في علاج الإنفلونزا، وفقا لموقع "healtline".

-الشاي بالكركم

يساعد على الوقاية من نزلات البرد والسعال المتكررة.

يتم تحضيره بوضع 4 حبات من حبهان، زنجبيل طازج وقطعة صغيرة من القرفة في الماء، وقليل من الكركم، وكيس من الشاي. يترك المزيج ليغلي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، يتم إضافة القليل من الحليب أو العسل وتناوله وهو دافئ.

-عصير الليمون

من الحمضيات التي تساعد أيضًا على الشفاء سريعًا من نزلات البرد، وأيضا عصير الجوافة، من المشروبات التي تساعد على الشفاء سريعًا من نزلات البرد.

-مشروب الليمون بالزعتر

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين c المضاد للأكسدة والمقوي للخلايا المناعية، بالإضافة إلى أن الزعتر غنى بمادة الثيمول (Thymol) التي تساعد على قتل البكتيريا والفطريات الموجودة في الحلق أو الجهاز التنفسي، ويعمل كالمضاد الحيوي ويساعد على طرد البلغم وتطهير الحلق.

يتم تحضيرة بغلي الماء والليمون والزعتر، ويتم تناوله دافئًا.

-الشاي الأخضر

من أفضل المشروبات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، فهو يخفف من التهاب الحلق.

-العسل والليمون

هذا المشروب الكلاسيكي هو واحد من العلاجات الطبيعية الأكثر شعبية لنزلات البرد والإنفلونزا، والسبب هو أنه مضاد للجراثيم والفيروسات.

يغلى الماء بالعسل والليمون على نار متوسطة، ويتم تناوله دافئًا.

-الزنجبيل

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

-عصير البرتقال

مهم جدا، حيث إنه يحتوي كل على فيتامين "C" المضاد للأكسدة، ويعزز من المناعة ويساعد في الشفاء سريعًا.

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