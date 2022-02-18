هذا ما يحدث لك إذا استمر ارتفاع ضغط الدم دون علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر أحد العوامل التي تزيد من الإصابة بأمراض القلب، لكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا استمر ارتفاع ضغط الدم دون علاج؟.. هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية، وفقا لما أورد موقع " mayoclinic".

- تلف الشرايين:

الشرايين السليمة تكون مرنة وقوية، والبطانة الداخلية ناعمة، وذلك للسماح بتدفق الدم بحرية، وزيادة الأعضاء والأنسجة الحيوية بالمغذيات والأكسجين، لذا تركه دون علاج ارتفاع يمكن أن يتلف خلايا البطانة الداخلية للشرايين، عندما تدخل دهون النظام الغذائي إلى مجرى الدم من الممكن أن تتجمع في الشرايين المتضررة، وفي النهاية، يصبح جدار الشريان أقل مرونة، ما يحد من تدفق الدم داخل جسمك.

-يضر بصحة القلب:

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم العديد من مشاكل القلب، بما في ذلك:

مرض القلب التاجي: بسبب ارتفاع ضغط الدم، تجد الشرايين صعوبة في إمداد القلب بالدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو الإصابة بالنوبة القلبية.

تضخم القلب الأيسر: يُجبر ارتفاع ضغط الدم القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، ما يسبب تضخم جزء من القلب (البطين الأيسر)، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والموت القلبي المفاجئ.

فشل القلب: بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط الواقع على القلب الناجم عن ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف عضلة القلب وعملها بكفاءة أقل، وبالتالي فشل القلب.

- تلف الدماغ:

يعتمد الدماغ على إمداد الدم المغذي ليعمل بشكل صحيح، لذا يؤثر استمرار ارتفاع ضغط الدم على الدماغ من خلال الطرق التالية:

النوبة الإقفارية العابرة: أو ما تسمي بـ السكتة الدماغية الصغيرة، وهي اضطراب قصير ومؤقت في إمداد الدماغ بالدم، بالإضافة إلى أنها تسبب الإصابة بتصلب الشرايين أو الجلطات الدموية.

السكتة الدماغية: تحدث عندما لا يحصل جزء من الدماغ على كمية كافية من الأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ، ويمكن أن تتضيق الأوعية الدموية المتضررة من ارتفاع ضغط الدم أو تتمزق.

مرض عقلي: الشرايين الضيقة أو المسدودة يمكن أن تحد من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسبب الإصابة بالخرف الوعائي.

- تلف الكلى:

تقوم الكلى بتصفية السوائل الزائدة والفضلات من الدم، وهي عملية تتطلب أوعية دموية صحية، وترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى الإصابة بالكلى.

تشمل مشاكل الكلى الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

تندب الكلى: يحدث هذا النوع من تلف الكلى عندما تصبح الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى متندبة وغير قادرة على ترشيح السوائل والفضلات من الدم بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي تصلب الكبيبات إلى الفشل الكلوي.

الفشل الكلوي: يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا، إذ تمنع الأوعية الدموية التالفة الكلى من ترشيح الفضلات من الدم بشكل فعال ، ما يسمح بتجمع مستويات خطيرة من السوائل والفضلات، ويشمل العلاج غسيل أو زرع الكلى.

- يضر بصحة العين:

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي تمد العين بالدم، ما يتسبب في:

تلف الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية): يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية في الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) إلى حدوث نزيف في العين وعدم وضوح الرؤية وفقدان كامل للرؤية.

تراكم السوائل تحت الشبكية (اعتلال المشيمية): يسبب ارتفاع ضغط الدم إلى اعتلال المشيمية وتشوه وضعف الرؤية، كما يمكن أن يؤدي انسداد تدفق الدم إلى تلف العصب البصري، ما يؤدي إلى حدوث نزيف داخل العين أو فقدان البصر.

- العجز الجنسي:

الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب، وذلك بسبب تدفق الدم المحدود عن ارتفاع ضغط الدم.

وتعاني النساء أيضًا من خلل في الوظيفة الجنسية نتيجة لارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى المهبل إلى انخفاض الرغبة الجنسية أو الإثارة أو جفاف المهبل أو ضعف الرغبة الجنسية.

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