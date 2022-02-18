تحذير من ألم في منطقتين بالجسم: قد يكون من أعراض أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصاب متغير أوميكرون جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن أعراضه خفيفة إلا أنها تنتشر بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى أن أعراضه متداخلة مع نزلات البرد، لذا يصعب أحيانًا تحديد العدوى، ما يؤدي إلى تأخير العلاج.

ووفقًا للبيانات لا تؤدي عدوى أوميكرون مشاكل في الجهاز التنفسي في معظم الحالات، ولكنه يسبب أعراض خفية ويمكن التعرف عليها إذا كنت تعاني من ألم في هذين الجزأين من الجسم، وفق ما ذكر موقع " timesofindia".

الأعراض الشائعة لمتغير أوميكرون:

آلام العضلات من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا وأيضا لمتغير أوميكرون، فوفقًا للأطباء في جنوب إفريقيا، أبلغ مصابو المتغير الجديد عن أنهم يعانون من آلام في العضلات تُعرف باسم ألم عضلي.

وبناءً على البيانات التي تم جمعها أثناء ارتفاع حالات أوميكرون في جميع أنحاء العالم، يعاني معظم الأشخاص من أعراض تنفسية خفيفة إلى جانب آلام عضلية شديدة ويرتبط سيلان الأنف وآلام الجسم وآلام الصدر وآلام الظهر والتعب بشكل شائع بمتغير أوميكرون.

مكانان يمكن أن تشعر فيهما بالألم؟

هما الساقين والكتفين، وفي العامين الماضيين أدركنا أن فيروس كورونا يؤثر على أي جزء من الجسم، ولكن في حالة أوميكرون، فإن الساقين والكتفين هي المناطق المصابة بشكل شائع.

ويمكن أن يظهر الألم الناتج عن فيروس Omicron بعدة طرق، ولكن في معظم الأحيان يتميز بألم واسع النطاق يأتي ويختفي ويشكو بعض الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون أيضًا من مشاعر غريبة مثل التنميل أو الوخز والإبر والضعف في الساقين، وفي حالة الكتفين يشعر المرضى في الغالب بألم وتيبس وخدر ويكون الضعف في الساقين والكتفين أيضًا علامة منبهة لمتغير Omicron.

لماذا آلام العضلات شائعة في حالة أوميكرون؟

يعتقد الخبراء أن آلام العضلات هي عرض شائع في حالة العدوى الفيروسية والفيروس التاجي ليس استثناءً، ولكن ارتفاع حالات آلام الجسم يكون راجعاً إلى عوامل متعددة، ويكون بسبب الوسطاء الالتهابين أو ربما يكون المتغير المتحور يؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي، وعندما يصيب الفيروس الجهاز العضلي الهيكلي، فإنه يؤثر عادة على العضلات والعظام والمفاصل والأربطة، مما يؤدي إلى الأوجاع والآلام.

وعلى الرغم من أن آلام الجسم شائعة جدًا في حالة متغير Omicron ، إلا أنها لا تعتبر من أهم خمسة أعراض للعدوى الفيروسية، وهما سيلان الأنف، والصداع، والتعب، والعطس، والتهاب الحلق، لأن هذه هي الأعراض الأولية لأوميكرون التي يجب أن تبحث عنها.

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