روشتة الوقاية من "الأخدود العلوي".. وهؤلاء الممنوعين من الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تشهد البلاد اليوم الجمعة، وحتى صباح يوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب ظاهرة جوية تضرب البلاد تسمى بـ"الأخدود العلوي".

وفي هذا الصدد نستعرض لكم طرق الوقاية من ظاهرة الأخدود العلوي والأشخاص الممنوعين من الخروج من المنزل، وفق ما ذكر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"الخليج 365".

طرق الوقاية من ظاهرة الأخدود العلوى:

- التدفئة الجيدة.

- التطعيم بالجرعات المحددة ضد فيروس كورونا.

- نزلات البرد ليس لها تطعيم، والحل في الوقاية من الإصابة بها يكون عن طريق اتباع التعليمات التالية:

. غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون.

. تجفيف اليدين بعد غسلها، فالأيدي المبللة تنقل الميكروبات بشكل كبير بعكس الأيدي الجافة.

. تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، لأنها تضعف المناعة وتعمل على زيادة مدة المرض عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنها مخصصة للقضاء على البكتيريا، أما نزلات البرد فتكون فيروسية.

- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- تجنب التدخين لأنه يساهم في تقليل مناعة الرئتين.

- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، لأنها تساعد على مقاومة الأمراض.

- يجب الحرص على التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

- من الضروري تواجد المرضى في الأماكن التي تتميز بتهوية طبيعية، والتي تقي مرضى الحساسية من التعرض للأزمات.

- تجنب التعرض للتكييف سواء كان بارد أو ساخن، إذ أنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض الشتاء.

- الحرص على استخدام الكمامات الطبية عند التواجد في الأماكن المزدحمة، وعند التعرض لهواء ملوث خاصة بالأتربة، أو التعامل مع مرضى بالتهابات تنفسية.

- الاهتمام بالتغذية الجيدة الشاملة للخضروات والفاكهة الطازجة، وعدم نسيان شرب الماء بوفرة والسوائل الطبيعية، مثل شاي الأعشاب الطبيعية وعصائر الفاكهة الطبيعية، للحفاظ على الوزن المناسب.

- الحرص على تناول تطعيم الإنفلونزا.

- الالتزام بروشتة علاج الربو والأمراض الصدرية.

من هم الأشخاص الممنوعين من الخروج من المنزل؟

- يجب تجنب الخروج من المنزل إذا أمكن إلا للضرورة القصوى خاصة مرضى الربو والصدر وأصحاب الأمراض المزمنة.

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