الامارات | #أنقذوا_حيدر .. طفل افغاني عالق في بئر منذ 3 أيام .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن #أنقذوا_حيدر .. طفل افغاني عالق في بئر منذ 3 أيام .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتكثف جهود المختصين في أفغانستان لإنقاذ الطفل حيدر ذي الـ5 سنوات لإخراجه من بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوب البلاد على غرار قصة الطفل ريان.

كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور تكشف عملية الإنقاذ، بينما انتشر هاشتاغ #أنقذوا_حيدر.

فالطفل الذي سقط الأربعاء، لم تفلح جهود الإغاثة بانتشاله حتى اليوم، وسط أنباء رسمية أكدت أن عملية الحفر تسير ببطء بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة (pajhwok) الإخبارية الأفغانية.

كما أفاد مسؤول رسمي بأن الولاية استعانت بمعدات حفر من ولاية قندهار المجاورة، إلا أنها لم تحدث فرقا كبيرا في عملية الإنقاذ.

وأضاف أن حالة الطفل خطيرة لأنه توقف عن البكاء وربما يكون قد نام.

ويذكر أن الصغير الأفغاني عالق على بعد حوالي متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا، ويقول سكان إنه في وضع خطير، بسبب نقص المعدات المتطورة.

كما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح صورة حيدر مرتدياً سترة زرقاء ويجلس عالقاً في قاع البئر، وكتفاه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده.

وبنفس طريقة الطفل ريان، خرجت الصور للعلن بعدما أنزلت كاميرا بواسطة سلك في التجويف، ليسمع صوت الطفل يبكي ويتأوّه ثم تحدث مع والده بصوت أبعد.

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