6 أعراض تؤكد الإصابة بـ"أوميكرون".. منها آلام البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، منتشرا بشكل كبير في عدة دول حول العالم، حتى أصبح مهيمنا على إصابات كورونا.

وبعد أن أثبت أوميكرون نفسه على أنه المتحور المهيمن في مختلف أنحاء العالم، أُعيد تعريف قائمة أعراض كورونا للمتغير الجديد.

وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة "ذا صن"، فإن متحور "أوميكرون" يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلا من ألأنف والجهاز التنفسي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ونقلت المجلة عن البروفيسور تيم سبيكتور، أن الأشخاص المصابين بمتحور "أوميكرون"، قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمي مثل:

- الغثيان.

- التقيؤ.

- آلام البطن.

- الانتفاخ.

- حرقة المعدة.

- الإسهال.

ويوصي الأطباء في حال وجود هذه الأعراض بالعزل الذاتي الفوري، وإجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

كذلك من المعروف أن المصابين بـ "أوميكرون" يشكون من فرط الإحساس بألم يشمل كل أعضاء الجسم.

تجدر الإشارة أنه تم اكتشاف متحور "أوميكرون"، لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر العام الماضي، قبل أن يصبح المتحور الأكثر انتشارا في العالم، وتم تسجيله حتى الآن في 140 دولة.