الامارات | فيفي عبده: "بيلوموني ليه بنزل فيديوهات! هوّا العياط حيرجع اللي مات ؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: "بيلوموني ليه بنزل فيديوهات! هوّا العياط حيرجع اللي مات ؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على إنستجرام الشكر لجمهورها وأصدقائها في الوسط الفني لدعمها ومساندتها بعد وفاة شقيقتها «الحاجة هدى».

وقالت فيفي عبده «يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا. طبعاً الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا أنا بشكر كل الناس إللي عزوني في أختي. مكنتش عارفة أرد على مين ولا مين. أنا بشكر حنيتكو عليا وبشكر كل واحد وساني في زعلي ربنا يخليكم معجبيني. وكل الفنانيين وكل جمهوري إللي وساني في زعلي وعياطي وحزني على أختي».

وأضافت فيفي عبده: «طبعا الناس تقول بينزلوا فيديوهات وحاجات ماهو لازم الدنيا تمشي. هل لو عيطت العمر كله هيخلي إللي مات يرجع تاني طيب ؟، يا ريت ! كنت عيطت العمر كله. بحبكم أوي كتر خيركم»

يذكر أن فيفي عبده أعلنت في 8 فبراير وفاة شقيقتها الحاجة هدى وكتبت الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

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