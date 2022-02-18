انخفاض نسبة السكر في الدم.. الأسباب والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة "الاستعلامات الصحية" الألمانية أن انخفاض نسبة السكر في الدم يعني أن مستوى السكر في الدم أقل من 3.3 ملي مول/لتر (60 مجم/ديسيلتر).

وأوضحت البوابة أن انخفاض نسبة السكر في الدم يحدث لدى الأشخاص، الذين يتناولون الأنسولين أو بعض الأقراص الخافضة للسكر في الدم، على سبيل المثال بسبب بذل مجهود بدني شديد أو تناول القليل جدا من الطعام.

وتتمثل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم في سرعة ضربات القلب والعرق البارد وشحوب البشرة والرعشة والجوع الشديد والصداع الشديد وضعف التركيز والعصبية والقلق والتشوش الذهني.

وقد يؤدي الانخفاض الشديد لنسبة السكر في الدم إلى فقدان الوعي ويشكل خطرا على الحياة.

ولمواجهة انخفاض نسبة السكر في الدم يتعين على المرضى تناول شيء ما بسرعة مثل سكر العنب (الجلوكوز) أو شرب ليمونادة محلاة بالسكر.

ومن أجل تجنب نقص سكر الدم الحاد، غالبا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 حقنة مملوءة مسبقا بهرمون "الجلوكاجون" معهم في حالة الطوارئ؛ حيث يضمن الهرمون أن يقوم الكبد بإطلاق السكر في الدم.

وفي حال حدوث انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل متكرر، فمن الضروري حينئذ إبلاغ الطبيب؛ حيث قد يكون من المفيد بعد ذلك تعديل نمط الحياة أو الدواء.