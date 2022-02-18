جينز "الفقاعة" يتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن جينز "الفقاعة" “Bubble Jeans” يتربع على عرش الموضة النسائية في عام 2022 ليمنح المرأة إطلالة مريحة وعصرية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز الفقاعة يمتاز بشكل بالوني؛ حيث إنه يأتي بقصة ذات وسط عال مع أرجل واسعة عند الفخذ، بينما تصير القصة ضيقة بالاتجاه نحو الساق والكاحل.

ويكتسي جينز الفقاعة بلون الأنثراسيت واللون الأزرق السماوي ذي التأثير المُبيّض وكذلك الأزرق بدرجة التبييض “Moon Washed”.

وأشارت “Instyle” إلى أنه يمكن تنسيق جينز الفقاعة مع قطع أساسية تتحلى بالبساطة مثل تي شيرت أبيض أو قميص جينز مناسب، مع مراعاة إدخال القطعة الفوقية داخل الجينز.

وبالنسبة للأحذية، فإنه يمكن تنسيق الجينز مع حذاء رياضي أو حذاء لوفر أنيق أو بوت الكاحل.