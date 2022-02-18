الامارات | العنايـة بالبشرة فـي المـنـــزل بطريقة احتــرافيــــة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنايـة بالبشرة فـي المـنـــزل بطريقة احتــرافيــــة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العديد من السيدات لا يجدن وقتاً للذهاب بشكل مستمر لمراكز العناية بالبشرة، بسبب العمل ومتطلبات العائلة والأولاد وضيق الوقت. والسؤال الذي يتكرر دائماً من قبل هؤلاء السيدات لي هو: هل يمكنني العناية ببشرتي بطريقة احترافية مثل مراكز العناية بالبشرة في المنزل وكيف؟ الغاية من سؤال كهذا هي رغبة السيدة في متابعة العناية ببشرتها، وعدم التوقف لأي سبب كان. ودائماً ما يكون جوابي هو نعم، وتشجيع السيدة على العناية المستمرة بالبشرة، رغم كل الظروف التي قد لا تسمح لها بزيارة مراكز العناية بالبشرة باستمرار. وفيما يلي بعض النصائح التي تشاركها معكم استشارية تجميل وعناية بالبشرة، ميرنا كساب، عن كيفية العناية المنزلية بالبشرة بطريقة احترافية.

استخـــــــدام أدوات العنـــــاية بالبشــــرة المنـــزليـــة

العناية بالبشرة بطريقة محترفة في المنزل باتت أسهل بوجود أجهزة وتقنيات يمكن استخدامها في المنزل. يوجد العديد من أدوات العناية المنزلية بالبشرة، مثل رولر الأحجار الكريمة Jade Roller، وليد لايت LED light، وأجهزة المساج المختلفة، وغيرها من الأدوات التي هي في تطور مستمر ودائم. هذه الأدوات الصغيرة تعتبر غير مكلفة، ويمكن الحصول عليها من أقرب صيدلية أو سوبر ماركت. قد لا تؤدي إلى نتائج 100%، ولكنها تساعد من ليس لديها وقت أو إمكانية مادية لزيارة مراكز البشرة. يمكن أيضاً حمل مثل هذه الأدوات في حقيبتك اليومية عندما تذهبين للعمل، أو خلال السفر، بحيث يمكنك متابعة الاهتمام ببشرتك في كل الظروف والأوقات.

اختيـــــار الكريمـــــات المنـــــاسبة لبشــــــرتك

مهم جداً للسيدة أن تختار من الكريمات ومنظفات البشرة وغيرها من المواد ما يناسب بشرتها ونوعها ومشاكلها، وأية ماركة معروفة في السوق قد تفي بالغرض. قسم كبير من المنتجات المستخدمة في مراكز العناية بالبشرة هي من نفس الشركات التي تبيع نفس المنتج للمستهلكين مباشرة، ولكن بعلب أصغر، وبطريقة تسويق مختلفة.

الفرق الأهم هو اختيار المنتج المناسب للبشرة، حيث يتم ذلك بطريقة أفضل في مراكز العناية بالبشرة، خصوصاً عندما لا تعرف السيدة ما هي طبيعة بشرتها ومشاكلها بالتحديد لتستطيع اختيار المنتجات المناسبة التي لن تؤذي بشرتها، أو عندما تكون مشاكلها متعددة، مثل وجود حب شباب وتصبغات واختلاف بألوان البشرة، مع بشرة جافة مثلاً أو حساسة. مثل مزيج معقد كهذا من مشاكل البشرة يحتاج بالتأكيد أكثر من زيارة لمراكز العناية بالبشرة، على الأقل للحصول على معلومات عن كيفية الاهتمام بالبشرة في المنزل.

تطبيـــق روتيـــن يومـــي وأسبـــــوعي دائـــــــم

البشرة تحتاج لاهتمام وعناية مستمرة، ولا يكفي العناية بها يوم أو يومان ونسيانها بعد ذلك. دائماً أنصح السيدات بأن الاهتمام بالبشرة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة يومياً أفضل بكثير من الاهتمام بها لمدة ثلاث ساعات خلال يوم واحد، ونسيانها لمدة أسبوع أو شهر بعد ذلك، فالعناية اليومية البسيطة بالبشرة لها نتائج عظيمة ومستدامة.

قد تجد السيدة صعوبة في المتابعة اليومية، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين ستعتاد على الروتين اليومي الذي تقوم به، وستشعر بشرتها بالنقص عندما يمر يوم بدون أن تقوم بما اعتادت القيام به. يوجد أيضاً روتين أسبوعي يجب القيام به كل أسبوع مثل الماسكات. قد تحتاج السيدة من يساعدها في تحديد تفاصيل روتين يومي وأسبوعي. عندما تزورين مركز العناية بالبشرة الخاص بك في المرة القادمة، حاولي سؤالهم لمساعدتك في تحديد خطوات العناية ببشرتك في المنزل.

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