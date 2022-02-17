الامارات | "يا أخي ارحمنا".. #مصطفى_بكري يهاجم #إبراهيم_عيسى بسبب "مايوهات نساء #الصعيد "

شكرا لقرائتكم خبر عن "يا أخي ارحمنا".. #مصطفى_بكري يهاجم #إبراهيم_عيسى بسبب "مايوهات نساء #الصعيد " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الإعلامي إيراهيم عيسى، بشأن ارتداء سيدات الصعيد للمايوهات.

قال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد "أنت بتاخدنا للمنطقة دي ليه، هل مطلوب نوجه السباب للذين يقرؤون القرآن في الصيدليات، ثم تدافع عن فيلم يتناول المثلية، وتطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة".

وتابع: "يا أخي ارحمنا بكلامك ده، أنت عايز تعملنا فتنة في البلد، أطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل لأن ما يحدث فتنة، شوفوا الصعايدة بيعملوا إيه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعرض الإعلامي مصطفى بكري صورة والدته معلقا "أمي بتلبس الأسود طوال حياتها، هل والدتي دي لبست مايوه، الترعة مفيهاش مايوهات، لماذا تطلق هذه الاتهامات، ليه بتعمل فتنة في البلد".

وأضاف: "بلاش تعمم وتهين الناس، مثلما تقرأ من كتاب هزيمة الهزيمة حول عبد الناصر على طريقة لا تقربوا الصلاة، لا يصح أن يمر هذا الكلام مرور الكلام احتراما للمجتمع".

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