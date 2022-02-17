الامارات | وصفته بـ"الأقرع".. فنان مصري كبير يطالب مي العيدان بمليون دينار تعويض

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفته بـ"الأقرع".. فنان مصري كبير يطالب مي العيدان بمليون دينار تعويض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قرارها بإلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة إلى الفنان المصري القدير أحمد بدير وتغريمها 500 دينار.

وقررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء الحكم السابق بالبراءة والذي صدر من محكمة أول درجة ، وأصدرت حكمها الجديد بتغريم مى العيدان 500 دينار، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز الذي يتولى قضية الفنان أحمد بدير مع المحامي الكويتي حسين العصفور، أنه من المقرر أن يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءة له.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، قد أعلنت الحكم ببراءتها في قضية "سب وقذف" الفنان المصري، أحمد بدير، معربة عن شكرها للقضاء الكويتي وذلك العام الماضي.

وفي تفاصيل هذه القضية، تجدر الإشارة إلى أن الجدل بدأ عندما وصفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنان المصري، أحمد بدير بـ"الأقرع".

وجاء ذلك تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته، حيث قالت مي: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وهذا ما أثار الجدل والغضب، ودفع ابنة أحمد بدير للرد على مي قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان".

وأضافت: "أنا أسمع عن حضرتك طبعا، وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية فى هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه، وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا..ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جمله مفيدة، مع احترامي لكل الفنانين".

وأكملت: "طبعا، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news