10 طرق للتحلي بالقدرة على الإقناع.. فعالة مع الأطفال والزملاء وشريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك من يتبنى في حياته مبدأ أن المنطق مرهق وممل، بينما يكفي فقط إتقان أساسيات فن الإقناع وتعلم تحفيز الآخرين للقيام بالأمور التي تفيدك.

هناك قواعد عامة لبناء الجمل، ستجعل الآخرين يتقبلون وجهة نظرك بسهولة تامة.

نستعرض بعض النصائح التي تساعدك على التعبير عن أفكارك بوضوح، ونيل مبتغاك في أغلب الأحيان وذلك وفقا لموقع "برايت سايد".

1. تجنب التعميم

لا تستخدم الكلمات "أبداً"، "كل"، "جميعاً"، و"دائما" في حديثك وكن محدداً. فكر فيما حدث بالضبط، ومن يهمه الأمر، ومتى حدث.

2. حدد الوقت والتاريخ

حدد الموعد بالضبط بدلاً من قول "نحو ذلك" و"تقريبا".

3. قل "و" بدلاً من "لكن"

كلمة "لكن" تلغي كل ما قيل قبلها.

4. اطرح أسئلة مفتوحة

لا تطرح أسئلة مباشرة لا يمكن الرد عليها إلا بـ "لا" و"نعم". اطرح أسئلة من قبيل متى وكيف حدث شيء ما، حتى تحصل على معلومات أوفى.

5. أظهر لمخاطبك أنك تحاول حل المشكلة

اطرح سؤالك مستفهماً وأظهر لمن تتحدث معه أنك أيضاً تحاول حل المشكلة.

6. تجنب الجمل السلبية المعتادة

حول الجمل السلبية إلى جمل إيجابية، عبر عما تريده بوضوح. فسوف يساعدك ذلك على تركيز انتباهك على الهدف المرجو.

7. ابدأ طلبك بعبارة "سأكون ممتناً إذا"

عبارات مثل "هل يمكنك... من فضلك" و"سأكون ممتناً لك" سهلة القول جداً وتصنع المعجزات.

8. استخدم أسلوب الرفض التحفيزي

من المفيد استخدام أسلوب الرفض التحفيزي عندما تضطر لإخبار أحدهم عن شيء لا يعجبك، أو ترفض مزاعمه تماماً. من المهم أن تعبر عن وجهة نظرك وتقول الحقيقة في الوقت نفسه. ويمكنك فعل ذلك بشكل أكثر تهذيباً بأسلوب الرفض التحفيزي.

9. قل "ليس الآن" بدلاً من "كلا"

كلمة "كلا" تدفع الناس بعيداً عنك. استخدمها فقط عندما يكون القرار صائباً ومكتملاً.

10. استخدم أسلوباً يجذب الآخرين إلى المشاركة في الحوار

إذا كنت تتحدث بلهجة الآمر دائماً، فسوف يشعر الناس أنك تضع نفسك واهتماماتك في المقام الأول، ولكن استخدام كلمات مثل "أنت" و"نحن" والحرص على معرفة رأي الآخرين، يساعد على التواصل ويرفع أيضاً من شأن مخاطبك.



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