أفضل 5 وضعيات للنوم مفيدة لجسمك.. وهذا مريح لآلام أسفل الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد يكون النوم مفيدًا جدًا لنا ولأجسامنا وأنظمتنا المناعية، ولكن يمكننا بسهولة التغاضي عن الوضع الذي ننام فيه. ومع ذلك، يلعب وضعك للنوم دورًا كبيرًا في نوعية نومك، وإذا كنت تستيقظ متعبًا أو مؤلمًا أو تعاني من الآلام، فقد حان الوقت لتغييرها واختيار واحدة مختلفة. لا تنس الوسائد أيضًا.

يساهم النوم كثيرًا فيها، ولهذا من المهم أن تكون على دراية بالمواقف المختلفة وإيجابياتها وسلبياتها، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. موقف الجنين

وضع الجنين هو الأكثر شيوعًا ولسبب وجيه. إنه ليس مريحًا فحسب، ولكنه يساعد أيضًا في آلام أسفل الظهر، كما أنه مفيد لك إذا كنت حاملاً ويقلل من الشخير. ومع ذلك، تأكد من أن وضعك مرتخي وإلا فإنك تخاطر بالشعور بالألم في الصباح.\

2. على جانبك

يشبه النوم على جانبك النوم في وضع الجنين، لكن لا يتم سحب ساقيك نحو صدرك. النوم على جانبك، سواء كان ذلك في وضع السجل أو وضع المفكر أو الوسادة، مفيد لك، حيث يمكن أن يقلل من الشخير ويساعد على حرقة المعدة ويكون مفيدًا لعملية الهضم.

ومع ذلك، هناك بعض الجوانب السلبية لهذا الموقف التي يجب أن تكون على دراية بها. يمكن أن يسبب بعض التصلب في كتفيك وضيق الفك على الجانب الذي تنام عليه.

وإذا كنت تنام جنبًا إلى جنب، يجب أن تختار النوم على الجانب الأيسر، لأن النوم على جانبك الأيمن قد يزيد من حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

وإذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر، فقد يكون وضع العناق هو الخيار الأفضل لك. سيؤدي وضع وسادة بين ساقيك إلى محاذاة الوركين بشكل أفضل ، وبالتالي تقليل الألم في منطقة أسفل الظهر.

3. على ظهرك

يوفر النوم على ظهرك معظم الفوائد الصحية، حيث إنه يحمي عمودك الفقري ويمكن أن يخفف من آلام الورك والركبة. يحافظ على توازن جسمك ، مما يقلل الضغط غير الضروري على ظهرك ومفاصلك. لمزيد من الفوائد الصحية ، أضف وسادة خلف ركبتيك للمساعدة في دعم الانحناء الطبيعي لظهرك.

بالطبع ، هناك بعض الجوانب السلبية المحتملة لهذا الموقف. قد يكون النوم على ظهرك صعبًا لمن يشخر أو يعاني من توقف التنفس أثناء النوم. يمكن أن يكون أيضًا غير مريح للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر ، ولهذا السبب من المهم الحصول على دعم جيد.

4. على معدتك

النوم على بطنك ليس هو الوضع الأكثر فائدة على الإطلاق. في حين أنه يمكن أن يقلل من الشخير ويساعد الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ، فإنه يمكن أن يسبب أيضًا آلام الظهر والرقبة. يمكن أن يسبب أيضًا ضغطًا على المفاصل، مما يجعلك تستيقظ مؤلمًا ومتعبًا. إذا كنت ترغب في تخفيف آلام الظهر ، يمكنك محاولة وضع وسادة أسفل بطنك.



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