الامارات | المنشد الكويتي #شبل_يام في العناية المركز بعد حادث مروع..وأنباء عن موت دماغي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد الكويتي #شبل_يام في العناية المركز بعد حادث مروع..وأنباء عن موت دماغي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي (10 أعوام) لاصابات خطيرة، بعد تعرضه لحادث مروري.

والمنشد الكويتي صغير العمر مشهور على مواقع التواصل ومعروف باسم «شبل يام».

ونشر مغردون في موقع «تويتر» وغيره أنباء عن وفاة «شبل يام» دماغيا بعد تعرضه لحادث مروري وأنه متواجد الآن في العناية المركزة.

وطالب النشطاء من رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم الافتراضي العربي وأصبح اسمه حديث الكثير في منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطعا صوتيا منسوبا لوالد المشهور الكويتي يؤكد «تعرض ولده لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية».

ونشر أحد الحسابات المنسوبة لـ«شبل يام» على «إنستغرام» عبر خاصية القصص القصيرة توضيحا حول حالته الصحية مؤكدا على «إنه لا جديد بشأن حالته الصحية بعد».

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