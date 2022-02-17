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الامارات | بعد 5 أيام.. عطل يضرب #تويتر من جديد

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أيام.. عطل يضرب #تويتر من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن وجود مشكلات به، ‏سواء نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.‏

وبدأ الانقطاع قبل الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش، وفقًا لتقارير الانقطاع على موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من تحميل أي تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.

كما تلقى بعض المستخدمين أيضا رسائل تنص على "حدث خطأ ما"، و"حاول إعادة التحميل"، إذ يبدو أن معظم المشكلات تتعلق بالموقع الإلكتروني وليس التطبيق.

ورصد موقع "داون ديتيكتور" أكثر من 4500 تقرير انقطاع في غضون 15 دقيقة من المشكلات الناشئة.

ويأتي عطل "تويتر"، اليوم الخميس، بعد مرور 5 أيام من تعرضه لعطل واسع أسفر عن شكوى بعض المستخدمين من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة، وعدم تمكن البعض الآخر من إرسال التغريدات أو استردادها.

وكانت عطل "تويتر" السابق أوسع انتشارا في الساحل الغربي لأمريكا، وواجه المستخدمون صعوبة في الدخول إلى الحسابات المختلفة وقراءة التغريدات المدونة بها وظهرت لهم رسالة "خطأ" لا تغلق، بحسب موقع "ذا فيرج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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