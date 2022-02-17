الامارات | أمريكية مشاكسة تقفز «مكبلة اليدين» من سفينة سياحية هربا من الامن

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية مشاكسة تقفز «مكبلة اليدين» من سفينة سياحية هربا من الامن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفزت سيدة من متن سفينة سياحية إلى مياه خليج المكسيك، رغم تقييد يديها بالأصفاد، من قبل رجال امن السفينة، بسبب شكاوي وردت ضدها، فيما يبحث عنها خفر السواحل الأمريكي في الوقت الحالي.

وكانت سفينة «كرنفال فالور» للرحلات البحرية تبحر خلال رحلتها من «كوزوميل» في المكسيك، إلى «نيو أورلينز» الأمريكية عندما قفزت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من السطح العلوي للسفينة، حسبما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» اليوم الخميس.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن عناصر أمن السفينة قيدوا السيدة بسبب شكوى إزعاج.

وأرسل خفر السواحل فريقين من أطقم طائرات الهليكوبتر لتحديد موقعها، وليس من الواضح كيف انتهى المطاف بالراكبة في الماء، لكن بعض الركاب قالوا «إن يديها كانتا مقيدتين بالأصفاد من قبل رجال الأمن على متن الطائرة قبل الحادث بوقت قصير».



ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى نيو أورلينز اليوم ومع ذلك، اقترح أحد الركاب أن تستدير السفينة للعودة إلى المنطقة التي قفزت فيها المرأة في الماء.

و الحادث وقع بعد شهرين فقط من غرق امرأة في المحيط الهادئ، وسقوطها عن متن سفينة كرنفال أخرى.

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