الامارات | كلب ضال ينهش ذراع تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب ضال ينهش ذراع تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم كلب ضال طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة ليبيتسك الروسية، حسبما ذكرت الشرطة.

وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الروسية، وقع الحادث ظهر أمس، عندما كانت الطفلة عائدة من المدرسة إلى منزله، حيث هاجم الكلب التلميذة ونهش ذراعها.

ولحسن حظ الطفلة، تمكن والد الطفلة من إخافة الكلب العدواني الذي ذهب بعيدً، حيث رأى مشهد الهجوم من خلال النافذة وكيف أوقع الكلب ابنته على الأرض، حينها هرع للمساعدة. بعد وقوع الحادث وتمكنه من إنقاذ ابنته، اتصل بالشرطة.

أصيبت الطفلة بجرح غائر في ساعدها الأيسر، وكانت بحاجة إلى رعاية طبية.

تحقق الشرطة فيما إذا كانت هناك حالات مماثلة لهجمات كلاب عدوانية على سكان منطقة يلتسوفسكي. ووعدت الدائرة بتقييم تصرفات المسؤولين المحليين.

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