شاهد إطلالات النجمات: غادة عبد الرازق أنيقة.. ورانيا يوسف تتألق بالأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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صبا مبارك:

أطلت الفنانة صبا مبارك بجاكيت باللون الأسود مع سويت شيرت باللون الرصاصي وبنطلون باللون البني، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير باللون الأصفر مزود بحزام عند منطقة الخصر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

كما ارتدت الفنانة هدى الأتربي فستانا باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش:

وظهرت الفنانة نسرين طافش بجاكيت فرو باللون الكافيه ونسق أسفله تيشرت بنفس اللون.

غادة عبد الرازق:

وأطلت الفنانة غادة عبد الرازق بفستان باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

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