حل سريع للتخلص من دهون البطن الخطرة.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمتلئ الدهون الحشوية بين أعضاء البطن، بما في ذلك المعدة والكبد والكلى، ما قد يهدد حياتنا بالمشاكل الصحية الخطيرة.

"أحد الحلول السريعة" للمساعدة في التخلص من الدهون الحشوية، هذا الذي وصفته أخصائية الغدد الصماء الدكتورة راسا كازلاوسكايت، يتعلق بالخيارات الغذائية، وهو التخلص من المشروبات السكرية، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتقول الدكتور راسا: "السكر يزيد من دهون البطن، والألياف تقلل من دهون البطن، على هذا النحو، ليس من الأفضل لك تجنب المشروبات الغازية فحسب، بل تناول عصائر الفاكهة أيضًا".

وأوضحت كازلاوسكايت: "عندما تقوم بعصر الفاكهة، فإنك تزيل الألياف، وتترك السكر النقي، لذا فإن أحد الحلول السريعة، وهو حل ملموس للغاية، هو التخلص من المشروبات السكرية".

ما هي الألياف؟

وفقا لمؤسسة التغذية البريطانية: "الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم تكسيرها، الألياف تمر عبر أمعائنا إلى الأمعاء الغليظة (أو القولون)، العنصر الذي يعمل على التخلص من دهون البطن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والفواكه والخضروات".

وكشفت الطبيبة كازلاوسكايت، أن هناك "العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى تحسينها لفقدان دهون البطن، بمجرد التخلص من المشروبات السكرية (يفضل استبدالها بالماء)، وزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يمكنك اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

تتمثل إحدى أفضل الخطوات التالية في دمج المزيد من الحركة في نمط حياتك.

وقالت الدكتور كازلاوسكايت: "بالنسبة لكل من الرجال والنساء، فإن أول دهون تفقده عند ممارسة الرياضة هي الدهون الحشوية".

"مجرد المشي السريع لمدة ساعة كل يوم يمكن أن يكون له تأثير من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، حتى التململ يمكن أن يكون وسيلة جيدة لحرق الطاقة الزائدة للمساعدة في منع تراكم الدهون الحشوية، قد تكون ممارسة هواية نشطة، مثل الرياضة أو الرقص، طريقة رائعة لزيادة مقدار حركتك في أسبوع واحد"، كما تشرح الطبيبة.

ماذا يحدث إذا تركت الدهون الحشوية تتراكم؟

وأشار خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالدهون الحشوية.

تعتبر "لاعباً رئيسياً" في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، فالكثير من الدهون الحشوية يرتبط بما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية

مقاومة الأنسولين.

إذا التزمت بـ 30 دقيقة من النشاط اليومي، فستتمكن من التخلص من دهون البطن الضارة.

لكن النظام الغذائي مهم أيضًا، بما في ذلك حجم الوجبة - لذا حاول ألا تفرط في تناول الطعام.

وقالت أخصائية التغذية مايا أبو خاطر: "إذا أردت أن تنقص دهون بطنك .. فتناول الطعام المناسب".

وتوصي "أبوخاطر" بتناول "خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم، وتناول المزيد من الفول والبقول والأسماك والبيض مع تجنب إضافة الملح أو السكر".



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