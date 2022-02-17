قد تفقدك حياتك.. 12 ضرارا تسببها الدفاية أو التدفئة بالخشب فاحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في فصل الشتاء وبرودة الطقس تتكرر حوادث الاختناق والوفيات بسبب التدفئة على حرق الفحم أو الخشب أو الدفايات، وللقيام بهذه العادة السيئة العديد من الأضرار السلبية، نستعرضها لكم وفق ما ذكر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح لـ"الخليج 365".

يقول بدران أن استعمال الدفايات وإشعال الخشب للتدفئة يقلل من نسبة الأكسجين في الهواء الموجود، وبالتالى يصبح التنفس والحركة صعبة، وفي حالات الحرائق تكون الأدخنة المتصاعدة كثيفة وتسبب نقصًا في الأكسجين في موقع الحريق، ما يقلل من قدرة الأشخاص على التركيز أو التفكير السليم للبحث عن مخرج للنجاة.

وتابع أن أول أكسيد الكربون الناتج من الفحم أو الدفايات من أخطر الغازات ويسبب العديد من الآثار المدمرة عالية المستوى، بالإضافة إلى أنه من عوامل الخطورة لدخول مرضى الربو المستشفيات، ولوحظ مؤخرًا وجود ارتباط إيجابي بين حالات الدخول إلى المستشفيات ومتوسط تركيز غاز أول أكسيد الكربون.

ما غاز أول أكسيد الكربون؟

- غاز عديم اللون والرائحة والطعم.

- ينتج من الاحتراق الغير تام للكربون

- أخف نسبيًا من الهواء.

- متعادل كيميائيًا لذا لا يسبب أي تهيج بالجلد أو الأغشية المخاطية.

- قابل للاشتعال فيتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون.

- غاز سام خانق والتركيزات المرتفعة منه تسبب فقدان الوعي وزيادة معدل التنفس وعدم انتظام دقات القلب والتشنجات والغيبوبة.

ما العوامل التي ينتج منها أول أكسيد الكربون؟

- السخانات والدفايات والفحم.

- انبعاث رائحة من الثلاجة ربما يكون بسبب خلل فيها يسبب تصاعد غاز أول أكسيد الكربون.

- الدخان المتصاعد من شواية الفحم يحتوي على نسبة كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، ولهذا يفضل استخدامها في مكان جيد التهوية أو فى الهواء الطلق.

- انسداد ماسورة العادم بالسيارة يسبب تراكم غاز أول أكسيد الكربون داخل السيارة، ويهدد باختناق الركاب عند غلق النوافذ، ويحدث ذلك أيضًا عند تشغيل محرك السيارة داخل جراج بلا تهوية، لذا يفضل فتح نافذة السيارة قليلًا أثناء القيادة حتى مع تشغيل تكييف السيارة للسماح بخروج غاز أول أكسيد الكربون.

- التدفئة بإشعال الفحم أو الخشب.

- غلايات المياه التي تعمل بالغاز.

- تدخين السجائر والشيشة، بالإضافة إلى أن جلسة تدخين الشيشة تنتج غاز أول أكسيد الكربون خمسة أضعاف السيجارة، ما يهدد العاملين بالمقاهي والمتواجدين بها.

- السباحة خلف قوارب تعمل بمحركات.

- استخدام مزيلات الطلاء.

- الأفران التي تعمل بالهيدروكربون الغازي.

- التواجد داخل عربات نقل مغلقة.

- الحرائق.

ما المخاطر الصحية الخطيرة لـ غاز أول أكسيد الكربون؟

- غاز أول أكسيد الكربون لديه شراهة للهيموجلوبين، وهو المادة المسؤولة عن حمل الأكسيجين من الرئة إلى الأنسجة وحمل ثانى أكسيد الكربون من الأنسجة الى الرئة.

- يتصارع أول أكسيد الكربون مع الأكسجين على الهيموجلوبين فى معركة غير متكافئة ،لأن شراهته لأول أوكسيد الكربون 200 ضعف الأكسجين، لذا تقل نسبة الأكسيجين فى الدم ويتحول الهيموجلوبين إلى هيموجلوبين غير وظيفى، ويعانى الإنسان من انخفاض الأداء بشكل عام.

- يقلل من أداء المخ، إذ يقلل من تركيز الموصلات العصبية فى المخ وكيمياء السعادة والذاكرة والتعلم.

- يسبب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أنه يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويسبب زيادة لزوجة الصفائح الدموية فتزداد القابلية لتكوين الجلطات وتصلب الشرايين.

- يسبب شلل المصاعد الهدبية المخاطية للجهاز التنفسي وبالتالي استقبال الميكروبات واحتجاز المواد الغريبة داخل الرئة خاصة مسببات الحساسية، مما يؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسى وانخفاض وظائف الرئة.

- تأثيرات عكسية قصيرة الأمد على الرؤية.

- التسمم بأول أكسيد الكربون ويستمر تأثيره السام من 8 إلى 10 ساعات وينخفض الـتأثير إلى ساعتين فقط عند استنشاق أكسجين 100% فى المستشفى، وفى حالات التسمم بتركيزات عالية يحدث صداع ودوخة في غضون دقيقتين وتشنجات وتوقف التنفس، وربما الوفاة في أقل من 20 دقيقة.

- تلوث الهواء بأول أكسيد الكربون يهدد الجنين ويمكن أن يرتبط بانخفاض الخصوبة وارتفاع فقدان الحمل مبكرًا .

- تواجه النساء الحوامل خطرًا كبيرا عند التسمم بأول أكسيد الكربون، ولقد أدت حالات التسمم الشديد للحوامل به إلى ولادة جنين متوفي ،أو عيوب في الجهاز العصبي لدى الأطفال حديثي الولادة.

- يزيد التسمم بأول أكسيد الكربون من خطر ولادة طفل متوفي، والخطورة تزداد عند التعرض في الثلث الثالث من شهور الحمل.

- تتفاقم أضرار أول أكسيد الكربون مع الأمراض المزمنة، فيعانى المصابون بأمراض الجهاز التنفسي خاصة الربو الشعبى والمدخنين من التعرض الزائد لأول أكسيد الكربون، حيث يؤثر على تدفق الأكسجين في مجرى الدم.

- يؤثر هذا الغاز سلبًا على المدخنين بشكل أسرع من غير المدخنين، ويساهم التعرض له أيضًا في الإصابة بالالتهاب الرئوي.

طرق الوقاية من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون:

- الحرص على التهوية الجيدة خاصة في الحمامات والمطابخ.

- تجنب غلق أبواب غرف النوم بشكل كامل.

- ضرورة الصيانة الدورية للسخانات والبوتاجازات والأفران التي تعمل بالغاز.

عند الشك في تسرب الغاز يجب اتباع التعليمات التالية:

- فتح جميع النوافذ والأبواب.

- عدم إشعال أي موقد أو سيجارة أو مصباح.

- إذا أمكن مغادرة المنزل والخروج في الهواء الطلق.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية.. اضغط هنا