فاكهة الدوريان.. الكيلو بـ690 جنيها ورائحتها كريهة جدا لكن فوائدها لا تحصى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تعتبر فاكهة الدوريان من أغلى وأجمل الفواكه الموجودة، ولكن لها رائحة نفاذة كريهة، لذلك يطلقون عليها لقب" طعم الجنة ورائحة جهنم"، وانتشرت في الآونة الأخيرة في الأسواق، فما هو سعرها وفوائدها؟

ما هي؟

هي فاكهة استوائية تنمو في دول جنوب شرق آسيا، لها غلاف خارجي شائك وطعم لاذع يمكن أن يختلف في لونها، ولها رائحة كريهة قد لا يتقبلها البعض.

تعتبر هي أحد المكونات في كل من أطباق جنوب شرق آسيا الحلوة والمالحة، كما أن فوائدها لا حصر لها.

سعرها؟

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة يصل لـ690 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعرها يرجع إلى مظهرها الغريب وكونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل، ورائحتها النفاذة.

فوائدها:

-تقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تحييد الجذور الحرة المعززة للسرطان، وبعد عدة دراسات ظهر أنه منع مستخلص الدوريان سلالة من خلايا سرطان الثدي من الانتشار، وفق ما أورد موقع "Heathline" المعني بالصحة.

- تمنع أمراض القلب

يعمل الكبريت العضوي الموجود في فاكهة الدوريان على تنظيم الإنزيمات الالتهابية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقلل أيضاً من مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

- علاج الضعف الجنسي

تساعد فاكهة الدوريان على تعزيز الرغبة الجنسية وزيادة إفراز المواد المساهمة في ذلك.

كما أنها تعمل على تحسين خصوبة الرجال والنساء، وتحسين صحة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

-تخفض نسبة السكر في الدم

تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من العديد من الفواكه الاستوائية الأخرى، مما يعني أنها تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

-تحسن صحة الهضم

تساعد الألياف الغذائية الموجودة فيها في تسهيل حركة الأمعاء، وهذا بدوره يعمل على منع الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في علاج مشاكل مثل انتفاخ البطن الزائد وحموضة المعدة.

-تقوي المناعة

تساعد فاكهة الدوريان في تقوية جهاز المناعة عند تناولها، وتعود فائدتها بشكل أساسي إلى وجود فيتامين سي بوفرة فيها.

-تقوي العظام والمفاصل

غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتساهم هذه المعادن في صحة العظام من خلال زيادة كثافة العظام وتحسين مرونة المفاصل وتقوية قوة شد ألياف الكولاجين.

ويعمل تناولها بانتظام بكميات محسوبة مع النظام الغذائي على تعزيز كثافة المعادن في العظام لدى الرجال والنساء.

-تعالج الانيميا

تعمل المعادن الموجودة في فاكهة الدوريان على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يساعد في نقل العناصر الغذائية والسوائل إلى جميع أعضاء الجسم، ومنع حدوث الانيميا.

-تعالج الأرق

مليئة بمادة التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يتحول إلى السيروتونين في دماغنا ويحفز الشعور بالاسترخاء والسعادة.

كما أنه يساعد في إفراز الميلاتونين في مجرى الدم، وهو هرمون يجعلنا نشعر بالتعب والنعاس وبالتالي يساعد في علاج الأرق، وضمان نوم جيد ليلاً.

-تعزز إنتاج الكولاجين

تناول فاكهة الدوريان بشكل منتظم مفيد جدًا في تحسين مظهر الجلد، فهي تفرز الكولاجين في الجسم بكمية كبيرة، وهو حمض أميني أساسي يساعد في توفير الشكل والبنية لأنسجة الجلد، إلى جانب العظام والمفاصل.

-مليئة بمضادات الأكسدة

تعود فائدة الدوريان بشكل أساسي إلى وجود مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج ومركبات مضادات الأكسدة مثل المغذيات النباتية والبوليفينول والفلافونويد، وهذه تحمي خلايا الجلد والأنسجة من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة وتزيد أيضًا من إنتاج الكولاجين.

-تعالج تصبغ الجلد

تساعد في علاج تصبغ الجلد، حيث تعمل مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين أ والمغذيات النباتية والبوليفينول والفلافونويد على إزالة السموم من خلايا الجلد، بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من المعادن فيها، على تفتيح البقع الداكنة والندوب، وتصحيح لون البشرة غير المتكافئ، وإزالة سمرة الشمس وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

-تعزز نمو الشعر

تمتلئ فاكهة الدوريان بمضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس بشكل كبير، وتضمن الدورة الدموية الصحية حصول بصيلات الشعر على التغذية المناسبة، وهذا يحسن صحة فروة الرأس ويسهل أيضًا نمو بصيلات الشعر الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب العناصر الغذائية الأخرى مثل مركب فيتامين ب والزنك والحديد الموجود فيها دورًا مهمًا أيضًا في علاج قشرة الرأس وتقصف الأطراف وضمان خصلات طويلة، مع مظهر حريري ولامع.

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