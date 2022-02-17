الامارات | زفاف يتحول إلى مأساة.. وفاة 13 ضيفة بعد سقوطهن في بئر

شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف يتحول إلى مأساة.. وفاة 13 ضيفة بعد سقوطهن في بئر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول عرس في الهند إلى كارثة بعد أن لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية.

وأفاد أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش للصحافيين أن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن الى الأسفل.

وقال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا أن «الضحايا سقطن الى الأسفل وسحقن تحت الركام». وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه «يدمي القلب»، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.

وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض والحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

وعام 2017 لقي 24 شخصا مصرعهم خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان الشمالية الغربية عندما انهار جدار عليهم بسبب عاصفة.

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