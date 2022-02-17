حلا شيحة وشقيقاتها يتألقن بإطلالات جذابة في أحدث ظهور.. من الأجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة حلا شيحة رفقة شقيقاتهما الفنانة هنا شيحة، ورشا ومايا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت بلوزة باللون الأسود، ونسقت معها اسكارف باللون الأخضر، وحرصت ع الظهور دون مكياج.

بينما أطلت الفنانة حنا شيحة بجاكيت باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وارتدت رشا بلوزة باللون الكاشمير اللامع، واختارت ان تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة.

وأطلت الشقيقة الرابعة مايا مرتدية جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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